(P) Cele mai recomandate televizoare LG pentru sufrageria ta

Ce specificații ții ca următorul tău televizor să bifeze? O diagonală cât mai mare? Foarte multe funcții pe care nu le vei folosi de mai mult de o dată sau de două ori? Un ecran de calitate? Indiferent de ceea ce urmărești să ai în noul tău televizor, oferta de astăzi este mai bogată ca oricând. Nu trebuie să te rezumi la o singură marcă, din moment ce toți producătorii sunt în stare să creeze modele decente.

Dacă vrei ceva mai bun decât decent, atunci poate ar trebui să arunci o privire peste modelele LG. Ca să-ți facem alegerea mai ușoară, îți enumerăm cele mai populare modele pe care le poți cumpăra chiar acum online. Fiecare model pe care îl vei vedea este un LG OLED, deci cu o calitate superioară a imaginii față de versiunile LED.

Televizor OLED Smart LG, 139 cm, OLED55C9PLA, 4K Ultra HD

139 de centimetri sunt un punct bun de plecare pentru orice living de dimensiuni medii. Ceea ce face din acest model de televizor cel mai apreciat, cel puțin în rândul clienților eMAG, este calitatea imaginii.

„Un TV excelent pentru conținut 4K HDR, indiferent de originea lui (streaming, Bluray, etc.), ecranul este incredibil de subțire (e practic o foaie de sticlă) și montat pe perete arată extraordinar. Luminozitatea ecranului în mod HDR este foarte bună (nu vă luați după fanii LCD-LED), uneori e chiar criminal de strălucitor, în special pe subtitrări. De contrast nu cred că mai e ceva de vorbit, e infinit și nici un LCD-LED nu se poate compara – nici măcar QLED-urile de la Samsung… Ca și monitor de gaming este mai mult decât potrivit, cu o latență foarte mică și cu suport pentru HDMI-VRR / G-SYNC din Noiembrie 2019. În curând va sosi și suportul pentru 4K@120Hz HDR, devenind astfel posibil să folosești porturile HDMI 2.1 incluse la capacitate completă. În Aprilie-Iunie 2020 va primi și un update care va adăuga suport pentru MultiChannel LPCM via eARC. Difuzoarele interne 2.2 sună foarte bine pentru un TV (mult mai bine decât C8*) dar pentru o experiență bună recomand un sistem audio surround măcar 5.1, dacă nu unul Atmos 5.1.2 sau 5.1.4/7.1.4.”

*Deși numele televizorului este OLED55C9PLA, acesta este cunoscut drept C9, de unde și comparația cu generația anterioară, C8.

Televizor OLED Smart LG, 195 cm, OLED77C9PLA, 4K Ultra HD

Știu că numele este lung, dar ce trebuie să știi este că acest model este pur și simplu varianta mai mare a celui anterior. Chiar dacă prețul este mult mai mare decât al modelului de 139 de centimetri, o diagonală de aproape 2 metri pare să fie pe placul multor cumpărători.

Televizor OLED Smart LG, 140cm, OLED55B9PLA, 4K Ultra HD

Modelul care completează podiumul se află tot în jurul diagonalei de 140 de centimetri. Diferențele față de modelul C9 sunt minore, ambele având la dispoziție același ecran OLED, funcții smart și inteligență artificială.

„Dupa foarte multe reviewuri citite si documentat despre „burn in” am decis sa cumpar acest tv de black friday la pretul de 5000, desi aveam indoieli la inceput ca e cam scump pt un tv de 55 vreau sa spun ca acum dupa ce l-am primit nu regret nimic, tv-ul se vede superb si chiar iti ia ceva timp sa te obisnuiesti cu negrul specific oled mai ales in scene de trecere cand tot ecranu e negru si ai impresia ca s-a stins tv-ul. Desi la un moment dat am sa ii pun si un soundbar el se aude foarte ok si asa. Legat de faimosul burn in nu va fie frica si nu ascultati de parerile celor nici nu au detinut asa ceva, tehnologia a evoluat foarte mult si atata timp cat nu tii tv-ul mai mult de 8 ore in fiecare zi pe un canal de stiri cu benzi si logouri multe care nu se schimba nu o sa fie nici o problema, tvul oricum are tehnologii implementate pentru a preveni aceasta problema.”

Tu ce model LG OLED ți-ai alege?

sursa foto: emag.ro