Ovidiu Maier, genialul fotbalist din Ocna Mureș, idolul tribunelor din Ardeal și “Giulești”, aniversează astăzi 50 de ani!

Astăzi, 2 februarie, Ovidiu Maier, fotbalistul de legendă din Ocna Mureș va aniversa împlinirea unei jumătăți de veac, respectiv 50 de ani.

“Motanul”, cum a fost poreclit de iubitorii “sportului rege”, reprezintă un fotbalist ce și-a lăsat amprenta pe jocul oricărei echipe, fiind mereu o încântare pentru cei prezenți în tribune. Neconformist, uneori prea capricios, Ovidiu Maier a mustit de talent, cariera ridicându-se doar parțial la nivelul calităților etalate pe gazon la Ocna Mureș, Tg. Mureș, Sibiu, Cluj, Bistrița, în “Giulești”, la Zlatna, sau pe “Cetate”. “Super-Mario”, cum inspirat l-au denumit suporterii “șepcilor roșii”, s-a dovedit o fire boemă, atașată de casă, un ardelean pur sânge. I-au spus “decar autentic”, dar a fost mult mai mult decât atât, un vrăjitor al balonului, un idol al fanilor, încântați de un dribling fabulos, o execuție de manual sau o pasă genială, ce depășeau momentele în care Maier pur și simplu dispărea zeci de minute din joc.

*A refuzat de 5 ori Steaua, a lucrat cu Mircea Lucescu!

În dreptul său stau, conform statisticii, 288 de partide și 42 de goluri în Liga 1 (și peste 100 de jocuri și 66 de reușite în Divizia B). Produs exponential al fotbalului din Alba în ultimele decenii, Maier are o partidă în echipa olimpică a României. La doar 17 ani, în 1988, Maier juca deja în prima ligă, pentru ASA Târgu Mureș, club care îl transferase de la Soda Ocna Mureș, făcând 4 ani naveta între primele două eșaloane. La Sibiu, unde a stat 3 ani, l-a avut antrenor pe Viorel Hizo, ce l-a comparat cu Gică Hagi sau Dănuț Lupu. A ajuns în 1995 tot în Ardeal, la “U”, iar pe “Ion Moina” magia sa a devenit de referință. Steaua a făcut cărare la Ocna Mureș ca să-i obțină semnătura, an de an, în fiecare pauză competițională, însă “Motanul” a spus “nu” trupei din “Ghencea” de 5 ori, refuzându-i pe “militari” de fiecare dată, indiferent că era la Târgu Mureș, Sibiu sau Cluj-Napoca. În cele din urmă, “Il Luce” l-a convins să vină în Capitală, în “Giulești”, Maier acceptând cu greu să se rupă de zona Transilvaniei. Sub comanda lui Mircea Lucescu, între 1998 și 2000, la Rapid, cu coechipieri precum Lobonț, Dulca, Rednic, N. Stanciu, Nanu, Șumudică sau Pancu, Maier a cucerit singurele trofee din carieră: un campionat, o cupă și o supercupă.

*”Haide, haide, Maiere…”

Ovidiu Maier este fidel încadrat de două caracterizări venite din partea celor cu care a colaborat.

“ Când trebuia să scap de jucătorii veniți în probe la Alba Iulia, îi trimiteam să joace pe partea lui Maier! Iar Ovidiu se prindea de «manevră» și îi «încolăcea» de vreo trei ori, și gata ”, povestea antrenorul Aurel Șunda. „Cum ieșeam la antrenament, așa, fără încălzire, Ovidiu Maier îl trimitea în poartă pe Lobonț. Și îi bătea o lovitură liberă de la 18-20 de metri. De obicei era imparabilă, la vinclu. Maier râdea. Iar Lobby, căruia nu-i plăcea să piardă, se enerva: «Băi, nu se poate! Cum să dea mereu așa, fără să se încălzească, fără nimic?!»”, și-a amintit internaționalul Răzvan Raț.

Maier s-a întors acasă, alături de familie, în județul Alba, ca să joace pentru CS Ocna Mureș în Divizia C și Minaur Zlatna, în Divizia B. În 2002 a ajuns la Unirea Alba Iulia, unde a devenit rapid “creierul” echipei conduse de Aurel Șunda și unul dintre cei mai iubiți fotbaliști ai Unirii. Alături de Găldean, Paleacu, Tibor Moldovan, Iurișniți, Jercălău sau Himcinschi, Ovidiu Maier a pus umărul la acea perioadă de vis în care Unirea a promovat, în premieră, în Divizia A, terminând pe locul 6 în primul an petrecut în protipendadă, după un sezon de excepție. Ultimul său meci în elită a fost în 2005, Unirea Alba Iulia – Sportul Studențesc, 0-4, pe “Cetate”! Nu a pus punct carierei, a mai jucat în B pentru “alb-negri” și la nivelul amatorilor în ligile inferioare din Alba, până acum doi ani, când a și marcat în Liga a 4-a. Mai târziu a devenit antrenor și are la activ o promovare în Liga a 3-a în 2018, cu “Soda dragă”, neputându-se despărți de fotbalul atât de drag.

Și sincer, chiar ne este dor de “Motanul”, care a încântat fanii peste tot pe unde a fost, să mai vedem pe viu un asemenea fotbalist. “Haide, haide, Maiere/ Du-ne spre victorie/ Haide, haide, Maiere/ Să jucăm cu Alba-n A!”. La mulți ani, Ovidiu!