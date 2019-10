Orașul Câmpeni își schimbă „fața”: Încep lucrările pentru reabilitarea centrului civic

Orașul Câmpeni, din inima Apusenilor, își schimbă, asemenea anotimpurilor, peisajul din comunitatea moțească. Acesta este anunțul făcut de primarul orașului, Ioan Călin Andreș, pe pagina de Facebook, care a început demararea proiectului de reabilitare și optimizare a centrului civic din oraș.

Prin acest proiect se dorește amenajarea unor fântâni arteziene, mobilare urbană modernă, toaletă publică și parc de joacă pentru copii. Schimbările sunt necesare atât pentru localnici, pentru optimizarea spațiului central, dar, de asemenea, sunt importante și pentru turismul din zonă.

„În următoarele zile vom începe reconstrucția parcului din centrul orașului – „Reabilitare și optimizare funcțional estetică a centrului civic din orașul Câmpeni.

Apelez la răbdarea dvs. pentru că va urma o perioadă aglomerată în centru, dar sunt sigur că rezultatul va mulțumi pe toată lumea. Contrar celor care s-au pripit în a trage concluzii greșite, permiteți-mi să vă răspund în cel mai diplomatic mod posibil: mi-am iubit dintotdeauna orașul și vreau ca orașul acesta să ne reprezinte ca fiind oameni gospodari și cu bun simț.



Revenind la reconstrucția parcului, am prezentat proiectul în urmă cu un an, am avut și două consultări publice în acest sens, este un proiect gândit și conceput pentru copii, adulți și vârstnici, pentru ca fiecare categorie de vârstă să găsească diferite întrebuințări. Vom amenaja spații verzi, vor fi instalate aparate de fitness, aparate moderne de joacă pt.copii, se vor planta copaci, plante, flori, va fi un parc modern în care ne vom relaxa, distra și juca.



1. Valoarea totală a lucrărilor este de: 4 768 674 lei

2.Suprafața verde proiectată = 1672.41 mp

3.Arbori existenți:



a).platan – 1 buc.se toaletează

b).brad – 4 buc.se relochează

c).molid – 4 buc.se relochează

8 buc.se relochează

d).arbori foioși – 16 buc.se desfințează

e).arbori rășinoși – 37 buc.se desfințează

53 buc.se desfințează



4.Arbori propuși pentru amenajare:



a).arbori foioși – 79 buc.cu înălțimi între 2.5-3 m și peste

b).arbori rășinoși – 32 buc.cu înălțimi între 2.5-3 m și peste

c).gard viu cu puieți – 173 ml

d).gard viu – 72 ml

f).arbuști foioși și rășinoși cu înălțimi între 1-1.5 m – 20 buc.

g).plante perene – 75 buc.

h).trandafiri – 20 buc.



5.a) Suprafața pavată existentă – 5750 mp

b).suprafață pavată propusă – 7142.49 mp

6.a) Construcții ornamentale existente – 32.19 mp

b).contrucții ornamentale propuse – 67.63 mp



7.Fântâni arteziene propuse – 2 buc.

8.Busturi( tribunii lui Avram Iancu) – 3 buc.

9.Toaletă publică – 35 mp

10.Ecran LED informațional 8.75 mp

11.Ansamblu de joacă pt.copii – 137.76 mp

12. Echipamente fitnes adulți – 15 buc.

13. Jardinieră cu panou 6 buc.

14. Mobilier urban:

a).Bănci – 42 buc.

b).Cismea apă potabilă – 5 buc.

c).Jardiniere -16 buc.

d).Pubele gunoi – 13 buc.

e).Suport biciclete – 5 buc

15. Port drapel – 7 buc.

16.Stâlpi iluminat stradal – 40 buc.

17.Spot luminos – 44 buc.

18.Stâlpi retractabili – 4 buc.(2 accese)

19.Rețea de apă pluvială – 355 ml



Dotările și alte rețele pot continua. Acest proiect a fost votat de cei 15 consilieri locali și adoptat prin HCL 46/23.04.2019.”