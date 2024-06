Optimum Alba Iulia și GT Sport, două cluburi de mare tradiție în fotbalul juvenil, s-au unit!

Optimum Alba Iulia și GT Sport Alba Iulia, două cluburi de mare tradiție în fotbalul juvenil și-au strâns mâna pentru Alba Iulia. Din 8 iulie 2024 se pregătește Un cadru OPTIM pentru performanță!

Optimum Alba Iulia si GT Sport, două dintre cluburile cu cea mai mare rezonanță din fotbalul albaiulian au hotărât să-și unească destinele sub o nouă titulatură OptimumGT și să continue drumul pe care l-au început acum 6 ani de zile, de a căuta și de a șlefui viitoare talente fotbalistice care să strălucească pe cele mai mari arene ale lumii și care să facă cinste acestui oraș, obișnuit deja cu nume mari pe cele mai înalte culmi ale fotbalului național și internațional: Nicușor Stanciu, Gicu Grozav, Cornel Țălnar… fiind doar câțiva exponenți de marcă autohtoni care au îmbrăcat cu succes inclusiv tricoul echipei naționale de fotbal a României!!!

Ce este de apreciat este faptul că deși conștientizau cât de puternice sunt ele ca și structuri sportive individual, Optimum si GT Sport cândva rivali de temut pe plan local și nu numai, au realizat cât de mărețe și cât de importante pot fi împreună (lucru care se întâmplă foarte rar pe scena fotbalului românesc) și vor continua umăr la umăr un proiect ce se anunță de-a dreptul fantastic.

George Țălnar, care va ocupa funcția de director tehnic în cadrul noii structuri sportive ne declară următoarele: „Se va contura unul dintre cele mai importante proiecte la nivel de copii si juniori (descoperire și inițiere) din istoria fotbalului albaiulian. Am convingerea că într-un timp extrem de scurt tot ceea ce ne-am propus pe hârtie se va materializa iar oamenii și copiii din Alba Iulia vor putea să vadă cu proprii ochi cum arată și cum este organizată o adevărată Academie de Fotbal. Am reușit să ne dăm mâna și să ajungem la o colaborare un grup de oameni extrem de pasionați și implicați, avem un patronat deosebit, puternic dornic de performanță, voi avea plăcerea să lucrez cu un grup de antrenori experimentat, implicat și asumat și nu în ultimul rând extrem de mult a contat și cooptarea în stafful administrativ a domnului Sorin Mărginean în funcția de Team Manager, un fost coleg, bun prieten, mare fotbalist și antrenor și un profesionist desăvârșit. Am format o echipă competitivă la nivel tehnic și managerial, avem o infrastructură foarte bine pusă la punct cu două terenuri mari de iarbă și încă 3-4 terenuri sintetice, sală de sport, sală de forță și multe alte facilități care sunt convins că ne vor ajuta enorm în atingerea obiectivelor pe care le avem pe termen scurt, mediu și lung. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru oportunitatea pe care mi-a oferit-o de a lucra într-un mediu profesionist 100% . Alba Iulia are potențial”

OptimumGT se va axa pe înregimentarea tinerilor fotbaliști cu vârste cuprinse între 5 și 11 ani, iar activitatea în sine va începe pe data de 8 iulie 2024. Vorbim de două cluburi de tradiție pentru acest sector fotbalistic ale ultimului deceniu, două cluburi care au făcut cinste acestui oraș prin prestațiile avute, două cluburi care au decis să continue ÎMPREUNĂ în această frumoasă aventură de formare a tinerilor fotbaliști.

„Considerăm că împreună vom fi mai buni, mai puternici, mai competitivi, că împreună vom putea dezvolta mai bine jucătorii și caracterele acestora, vom reuși să ne completăm reciproc, să reprezentăm cu onoare Alba Iulia la orice competiție vom participa și să scoatem pe viitor cât mai mulți fotbaliști care să facă cinste orașului, județului și chiar României. Vom reveni cu detalii legate de noul proiect în cel mai scurt timp iar mai multe informații puteți găsi pe paginile nostre de socializare dar si pe siteul www.optimumgt.ro. Din 8 iulie 2024 vă așteptăm să ne călcați pragul și să descoperim împreună tainele fotbalului care duce spre înalta performanță„, a mai transmis George Țălnar.

