Optimum Alba Iulia, la Cupa „Il Calcio” la Satu Mare | Alex Zahan, remarcat în „tricolor”

Optimum Alba Iulia a participat recent la Cupa “Il Calcio” de la Satu Mare, un ultim turneu pentru grupa de copii născuții în anul 2008 și mai mici, înainte de a intra în vacanță.

“Deși au avut un an greu, acești băieți minunați activând pe mai multe fronturi, o parte din ei la Under 17, Liga Elite-2007 (o premieră pentru clubul nostru) și campionatul județean (campioni la aceasta categorie ) Under 14, am plecat la Satu Mare cu gândul de a face o figura frumoasă”, a spus antrenorul Gică Bran.

Optimum Alba Iulia a terminat grupa pe prima poziție, după 0-0 cu Kids Tâmpa, 3-1 cu Primavera și 2-0 cu Luceafărul “U Cluj. În semifinală a urmat duelul cu gazda turneului, Il Calcio Satu Mare, meci pierdut cu 0-1. În finala mică s-a văzut oboseala (două meciuri unul după altul, iar Optimum Alba Iulia a fost învinsă de Kids Tâmpa Brașov, scor 4-3, după ce albaiulienii au trecut de la “extaz la agonie” (au condus cu 2-1 și 3-2).

“Una peste alta a rezultat un turneu reușit, în care am văzut unde ne situăm în momentul de față și ce mai trebuie îmbunătățit, asta în condițiile în care au fost multe improvizații din pricina examenului de admitere și a selecțiilor pentru loturile naționale Felicitări copii, felicitări Gicä Bran și nu în ultimul rând felicitări părinților pentru că au avut încredere în noi atunci când au venit la acest club!”, a spus Ciprian Selagea (reprezentant Optimum Alba Iulia).

*Alex Zahan, remarcat în “tricolor”

În privința activității urmează o binemeritată vacanță, cu reluarea pregătirilor în 11 iulie și o nouă participare la Liga Elitelor (de data aceasta la categoria lor de vârstă). Merită apreciat faptul că Alexandru Zahan (fundaș, din 2009) a impresionat la acțiunile pentru lotul național la categoria sa de vârstă. Alex este fratele mai mic al atacantului de la GT Sport Alba Iulia, Claudio (n. 2005), căpitanul și golgheterul echipei calificate la turneul final Under 17.

“Pe această cale țin să-l felicit personal pe Alex Zahan, pentru că a reușit perfomanța de a se situa la finalul acestei acțiuni în primii 20 de copii din țară la grupa de juniori născuți în anul 2009, atrăgând privirile mai multor oameni și echipe din zona Bucureștiului. Un lucru extraordinar pentru clubul nostru”, a încheiat Selagea.