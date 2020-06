Opinie: „Sunt convins că trezirea mea de azi mă va duce în litigiu cu toată gașca de zombie care trag cu dopuri în dușmanii poporului și strigă ”Hai, liberare! Covidu nu este și nu doare”

Sunt convins că trezirea mea de azi mă va duce în litigiu cu toată gașca de zombie care trag cu dopuri în dușmanii poporului și strigă ”Hai, liberare! Covidu nu este și nu doare”.

Sunt sigur că nu există un argument cu urmări imediate care să-i facă să gândească altfel. Și cum ar exista când absolut nimeni n-a găsit o soluție la sictirirea globală ce a cuprins lumea față de pandemia asta?! Cum s-a ajuns aici? Simplu! În urmă cu câțiva ani, mulți înjurau omul din televizor când auzeau o informație ce-i punea în temă cu ceva ce nu le convenea. Azi, fiecare am devenit crainici și sceptici în propriile noastre televizoare, care nu sunt altceva decât conturi pe rețele de socializare.

Am avut, recent, un deces al unei femei de 39 de ani, aici, în Alba Iulia. Subiect în presa locală.

Imediat după, am asistat la o secvență de comentarii a casapilor ignoranți și a simulacrelor umane, la care cremenea genetică n-a aprins mai mult de-un vreasc de neuroni. Durerea e că nu-s doar ăia de scuipă din merțane sau adoră șosetele albe. Din păcate, în țara lui ”tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte” sunt tot mai mulți dumnezei care știu exact de ce am venit și de ce ne ducem de pe lumea asta. Și nu le-ajunge convingerea c-au auzit ei de undeva și știu sigur că nu-i așa, că adevărul e dincolo de ce ne lasă să vedem ăștia la televizor. Nu se mulțumesc cu-un ”Doamne iart-o!”- zis cu indiferență sau cu milă, ci au obligația de a boicota spațiul durerii altora cu vocația celor care explică inexplicabilul!

Nu mă voi retrage obidit și nici nu mă voi cenzura, nici măcar de dragul celor cărora le cunosc opinia față de ”gripa” asta. E treaba fiecăruia ce crede! Chiar dacă inițial au fugit ca iepurii și azi rag ca leii. Dar nu e cinstit să ne dăm cu părerea luând în stăpânire destinul unor oameni care, până mai ieri, erau printre noi. Indiferent că avem sau nu dreptate. Vă înțeleg jubilația, azi, când acuzați de lipsă de dovezi în stânga și dreapta contestând o situație medicală evidentă. Nu vă înțeleg, în schimb, de ce trebuie să faceți asta în locul sau spațiul unde se anunță decesul cuiva. Că mulți credeți că-i o glumă virusul ăsta, e una. Dar să vă folosiți mintea stătută, tupeiști și sfidători față de oameni care au cunoscut durerea, ar merita să vă aducă la o soartă similară. De exemplu, atunci când cereți ajutor la poliție, ambulanță să auziți: ”Nu cred că aveți o problemă! Vă rugăm să prezentați dovada!”

Mihai Coșer