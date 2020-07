Opinie| 1356 cazuri noi, astazi. Creste numarul infectarilor, economia se duce la vale. Ce fac politicienii? Nimic!

1356 cazuri noi, astazi.

Politicienii nostri, se arata cu degetul. L-am vazut mai devreme pe presedinte aratand spre PSD. Cu degetul intins si figura glaciara.

Acum, socialisti dau replici pe toate televizoarele. Ce credeti? Arata si ei cu degetul spre presedinte si PNL.

Isi arunca vorbe. E un vuiet pe care nu poti sa-l mai asculti.

Deciziile lor, proaste, aduc haosul.

Ma tot bantuie imaginea miilor de romani inghesuiti pe malul marii in weekend. Fara masti, fara protectie, fara distantare.

De ce erau acolo? Pentru ca, in curand, vor vota. Iar cel care ii trage de maneca, ajunge in opozitie. Acesta e calcul. Si astfel de exemple, de reguli incalcate, dovezi de iresponsabilitate, sunt multe.

Pretul o sa-l platim toti.

Creste numarul infectarilor, economia se duce la vale.

Ce fac politicienii? Nimic.

Toti acesti oameni care isi arata degetele, au fost pe rand, la putere. Si acolo, si-au dovedit din plin neputinta.

Unde sunt spitalele regionale sau metropolitane?

Unde sunt autostrazile, care acum, ar fi ajutat din plin economia?

Ce-au facut pentru educatie?

Curand incepe scoala iar tabletele promise nu vor ajunge la copii. Ce vor face politicienii atunci? Vor arata cu degetul. Vor arunca vina.

Acuze si niciodata scuze sau asumare.

Economia lumii se duce in cap. Notificarea despre ce se intampla in Statele Unite e de acum cateva minute.

Stiti ce este si mai grav? Ca in toata acesta nebunie, politicienii reusesc sa ne separe, sa ne dezbine. Nu ca inainte eram noi prea uniti, dar acum, creste prapastia dintre noi. Ne impartim in tabere. In credinciosi si necredinciosi.

Ce e de facut?

Sa ne protejam.

Sa luam in serios lucrurile.

Daca suntem in categoria “necredinciosilor” sa dam dovada de responsabilitate sociala si sa respectam efortul facut de ceilalti.

Sa ne pese mai mult.

In acesta perioada n-ar trebui sa facem politica. Ar trebui sa facem echipa.

Alex Dima