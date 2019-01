ONRC: Peste 34.000 de firme au fost dizolvate în 2018, cu 10,13% mai multe decât în anul precedent. Situația din Alba

Numărul de firme dizolvate a crescut în 2018 cu 10,13%, la 34.358 unități, față de 31.197 firme în anul precedent, conform datelor centralizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC). În județul Alba, în perioada amintită au fost dizolvate 473 de firme, cu 14,81% mai multe decât în 2017.



Cele mai multe dizolvări au fost înregistrate în municipiul București – 6.717 firme (în creștere cu 12,42% față de 2017) și în județele Cluj – 1.860 (plus 37,37%), Timiș – 1.832 (plus 16,84%) și Constanța – 1.605 (plus 4,36%). Numărul cel mai mic de firme dizolvate a fost înregistrat în județele Harghita – 198 (minus 47,06%), Covasna – 202 (plus 24,69%) și Călărași – 223 (minus 21,75%).

Raportat la anul 2017, cele mai mari creșteri ale numărului de firme dizolvate s-au înregistrat în județele Giurgiu (plus 87,43%), Suceava (plus 52,90%) și Vrancea (plus 48,33%), în timp ce scăderile cele mai semnificative au fost consemnate în județele Harghita (minus 47,06%), Dolj (minus 39,33%) și Brașov (minus 29,27%).

Domeniul de activitate care a înregistrat cele mai multe dizolvări de firme în primele 11 luni din 2018 este ‘comerțul cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor’, unde s-au înregistrat 10.788 de dizolvări la nivel național.

În luna decembrie a anului trecut au fost dizolvate 2.243 firme, numărul cel mai mare fiind înregistrat în București – 428, și în județele Cluj – 153, Constanța – 117 și Timiș – 107.