Onoare pentru echipa din “Mica Romă”! Nneka Onyejekwe, căpitanul Volei Alba Blaj, cel mai bun sportiv al anului 2018!

Nneka Onyejekwe, căpitanul echipei Volei Alba Blaj, a fost desemnat cel mai bun sportiv al anului 2018, conform tradiționalei anch ete organizate de Federația Română de Volei, un motiv de mândrie pentru formația blăjeană. “

Centrul” grupării din “Mica Romă” face un pas înainte comparativ cu anul trecut, când a fost voleibalista anului în clasamentul feminin (ce a cuprins numai 4 jucătoare: Nneka Onyejekwe, Adina Salaoru – locul cinci la general, Cristina Cazacu – locul șapte și Ioana Baciu – locul opt), situându-se pe locul secund la general (primul în 2017 – Laurențiu Lică) într-o ierarhie ce reunește cei mai buni 10 jucători din România (voleibaliști și voleibaliste).

*Cel mai bun centru al Final Four!

În 2018, Nneka Onyejekwe a fost desemnată, „cel mai bun centru” la Final Four-ul Ligii Campionilor, organizat de Volei Alba Blaj, la București, moment de referință în sportul românesc, prin acest premiu individual de marcă intrând în echipa ideală a turneului (unde s-a mai regăsit și Ana Cleger, fpsta echipieră a Blajului), într-o companie extrem de selectă. În vârstă de 29 de ani, Nneka (1,89 m) este la cel de-al treilea sezon cu Volei Alba Blaj, echipă cu care a câștigat un titlu național (2017), o Cupă a României (2017) și a disputat finala Ligii Campionilor (2018), cea mai mare performanță din voleiul feminin de club din România!

Între cei mai buni 10 voleibaliști români din 2018 și-au mai făcut loc două voleibaliste care evoluează sau au jucat în acest an pentru Volei Alba Blaj. Este vorba de Ioana Baciu (locul 3 în ierarhia generală, locul 2 în cea feminină) și fostul căpitan Adina Salaoru (locul 6 la general, 3 la feminin). Născută la Haţeg, pe data de 18 august 1989, Căpitan la Volei Alba Blaj din acest sezon, după plecarea Adinei Salaoru, Nneka Onyejekwe are 1,89 metri înălţime şi un palmares impresionant, fiind campioană naţională în fiecare an la echipele la care a evoluat în carieră, exceptând acest an, însă speră în reluarea fericită a tradiției (la mijlocul sezonului regulat Volei Alba Blaj are patru puncte avans în Divizia A1 față de rivala CSM București).

Astfel, a câştigat patru titluri de campioană a României cu CSU Metal Galaţi (2007, 2008, 2009, 2010), trei titluri de campioană a Elveţiei cu Voléro Zürich (2011, 2012, 2013), două titluri de campioană a Franţei cu Racing Club de Cannes (2014, 2015), un titlu de campioană a Germaniei cu Dresdner Sportclub 1898 (2016) şi un titlu de campioană a României cu Volei Alba Blaj (2017), cu echipa din județul Alba reuşind eventul în sezonul trecut.

În cele ce urmează vă prezentă clasamentul celor mai buni zece voleibaliști din România în 2018, conform Federației Române de Volei: 1. NNEKA ONYEJEKWE (CSM Volei Alba Blaj), 2. Laurențiu Lică (LMV Tricolorul Ploieşti/SCM ”U” Craiova), 3. Ioana Baciu (CSM Bucureşti/ CSM Volei Alba Blaj), 4. Cristian Bartha (LMV Tricolorul Ploieşti/ACS Volei Municipal Zalău), 5. Adrian Aciobăniței (VfB Friedrichshafen), 6. Adina Salaoru (CSM Volei Alba Blaj/CSM Bucureşti), 7. Alice Kapelovies (CS Ştiinţa Bacău), 8. Marian Bala (CS Arcada Galaţi/CSM Bucureşti), 9. Gabriel Cherbeleață (CSA Steaua Bucureşti/CSM Bucureşti), 10. Rareș Bălean (ACS Volei Municipal Zalău). În același context, să mai punctăm că Volei Alba Blaj a terminat pe locul al treilea în tradiționala anchetă a Gazetei Sporturilor, după tenismena Simona Halep și canotoarele Geanina Beleagă și Ionela Cozmiuc, la secțiunea “sportivul anului