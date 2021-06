Olimpiu Cucerzan, noul antrenor al CIL Blaj | Septimiu Boancăș, după 8 ani, implicat în alt proiect

Olimpiu Cucerzan este noul antrenor al formației CIL Blaj, acesta substituindu-l pe banca tehnică pe Septimiu Boancăș, cel care a plecat după 8 ani, fiind implicat într-un alt proiect fotbalistic, la Sibiu, alături de Daniel Tătar.

CIL Blaj s-a înscris în Cupa României, faza județeană, și va juca meciurile interne la Crăciunelu de Jos, până se vor termina terenurile din Blaj, respectiv până în toamnă.

Olimpiu Cucerzan, fost fotbalist la Inter Blaj, Soda Ocna Mureș și Chimica Târnăveni printre altele, a activat la CSȘ Blaj, dar și la clubul privat ACS Școala de Fotbal „Ioan Suciu” Blaj, alături de Alin Hancăș. „Începând de ieri CS CIL Blaj are un nou antrenor in persoana domnului Cucerzan Olimpiu. Vreau să-i mulțumesc pe această cale lui Septimiu Boancăș pentru cei 8 ani frumoși petrecuți împreună la CS CIL Blaj. Despărțirea vine datorită faptului că a început un nou proiect, tot în domeniul fotbal. Am fost o despărțire cu multe emoții și nu pot decât să-i urez mult succes în noul lui proiect și cu siguranță în viitor vom colabora împreună. În numele jucătorilor, conducerii clubului mii de mulțumiri pentru ceea ce a realizat”, a transmis Augustin Damian, președintele CIL Blaj.