OFICIAL| Programările pentru etapa a doua de vaccinare anti-COVID pot fi făcute de vineri: Afecțiunile care sunt prioritare

Medicul militar Valeriu Gheorghiță, oordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti Covid-19, a anunțat într-o conferință de presă susținută marți, 12 ianuarie, că platforma online unde se pot înscrie românii care se încadrează în etapa a doua a campaniei de vaccinare va fi disponibilă vineri, de la ora 15:00.

Acesta a precizat și modalitatea în care se pot face înscrierile pentru vaccinul împotriva COVID-19. Vaccinarea începe de vineri în centrele medico-sociale, iar celelalte categorii de persoane care se pot înscrie de vineri pentru vaccin vor fi programate începând de luni, 18 ianuarie.

Persoanele cu vârsta peste 65 de ani, cele cu boli cronice și lucrătorii în domenii esențiale se pot programa fie online, pe siteul https://programare.vaccinare-covid.gov.ro, fie prin medicul de familie sau prin aparținători.

Programări în vederea vaccinării se pot face și prin call-center, la numărul de telefon 021.414.44.25.

Coordonatorul campanie le recomandă însă celor cu boli cronice să se programeze prin medicul de familie.

„Platforma online va fi gata pe 15 ianuarie. De la ora 15:00 se va putea face programarea pentru etapa a doua. Modalitatea de programare se poate face prin medicul de familie, indvidual sau prin call center. O altă modalitate este prin direcția de asistență socială din primării sau prin aparținători care pot înscrie până la maximum 10 persoane.

Pentru cei cu boli cronice, programarea se face prin medicul de familie. Dacă nu are medic de familie se poate face prin call center, sau pe pagina web. Pentru persoanele care deservesc activitățile esențiale programarea se face prin angajator”, a anunțat medicul Valeriu Gheorghiță.

Pentru această fază a campaniei de vaccinare ar trebui să fie pregătite 1.750 de centre de vaccinare. Din data de 15 ianuarie, autoritățile dau asigurări că cel puțin jumătate dintre acestea vor fi operaționalizate. De asemenea, la nivelul țării există 43 de caravane mobile care se pot deplasa pentru vaccinare.

În cazul centrelor medico-sociale echipele mobile se vor deplasa pentru a vaccina personalul și persoanele aflate în îngrijire.

Coordonatorul campanie de vaccinare a precizat că cele 1.766 de puncte de vaccinare vor putea asigurara imunizarea a peste 100.000 de persoane în fiecare zi, însă totul depinde de stocurile de vaccinuri.

„Din categoria persoanelor care deservesc activități esențiale fac parte personalul din domeniul Apărării, ordine publică, siguranță națională, autoritate judecătorească, personalul din sectorul economic vital, cum ar fi procesare, distribuție alimente, pâine, lactate, legume, apă, centrale electrice (transport și distribuție) , medicamente și materiale sanitare, transport de persoane și mărfuri, personalul din învățământ, poștal și curierat, salubritate și deșeuri, personalul din înaltele instituții ale statului (Parlament, președinție), culte religioase”, a precizat Valeriu Gheorghiță, care a spus și că această lista a fost transmisă către DSP-uri.

Pe lista persoanelor care vor fi vaccinate în etapa a doua face parte și personalul din mass-media, „cei care efectuează reportaje în unități medicale”.

Stocurile vor fi reactualizate, după ce Pfizer a autorizat folosirea a 6 doze în loc de 5. Vor putea alege românii vaccinul?

Până în acest moment au fost recipționate 450.450 de doze de vaccin. Joi vor fi, însă, reactualizate stocurile, după o decizie la nivel european, transmisă de compania Pfizer, potrivit căreia se vor putea folosi 6 doze în loc de 5 din flaconul în care vine vaccinul.

După autorizarea vaccinului AstraZeneca, care folosește o altă tehnologie decât vaccinurile Pfizer și Moderna, medicul Gheorghiță spune că românii ar putea alege, în centrul de vaccinare, în funcție de vaccinul disponibil.

„Dacă o persoană insistă să primească un anumit tip de vaccin și este la centrul respectiv, probabil se va putea face acest lucru. Vom vedea și care va fi mecanismul care se va aplica la nivel european”, a declarat acesta.

Până acum, din cele peste 134.000 de doze de vaccin folosite s-au risipit 272 de doze, adică aproximativ 0,16%.

Este inclusă populația la risc, reprezentată de:

a) Adulți cu vârsta peste 65 de ani;

b) Persoanele aflate în evidență cu boli cronice, indiferent de vârstă, în funcție de indicațiile vaccinurilor utilizate.

În conformitate cu dovezile științifice actuale, în categoria „boli cronice” se încadrează oricare dintre următoarele afecțiuni:

– Diabet zaharat

– Obezitate

– Alte boli metabolice, inclusiv congenitale

– Afecțiuni cardiovasculare

– Afecțiuni renale

– Afecțiuni oncologice

– Afecțiuni pulmonare

– Afecțiuni neurologice, inclusiv sindromul Down

– Afecțiuni hepatice moderate/severe

– Afecțiuni autoimune

– Imunodepresii severe: pacienți transplantați, cu consult medical prealabil, pacienți care urmează terapii biologice sau terapie de lungă durată cu corticosteroizi, pacienți infectați cu HIV/SIDA.

Sursa: digi24.ro stiripesurse.ro