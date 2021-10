OFICIAL| NOU RECORD ABSOLUT: 340 de noi INFECTĂRI cu COVID-19 în județul Alba și TREI decese: 100 NOI cazuri în Municipiul Alba Iulia

Explozie la prețul pentru polițele RCA: Ce recomandă brokerii de asigurări

Prețurile la asigurările RCA au explodat, iar multor șoferi le este teamă de cât vor scoate din buzunar în clipa în care vor fi nevoiți să-și reînnoiască polița.

În unele cazuri, la unele companii, sumele pentru polițele de asigurări aproape s-au triplat. Brokerii de asigurări recomandă șoferilor să-și facă polițe RCA un an de zile. Asta pentru că prețurile ar fi mai avantajoase, în comparație cu cele pe o lună care au devenit cele mai scumpe.

Mulți șoferi sunt disperați, mai ales că este posibil să plătească aproape dublu față de anul trecut. Cea mai ieftină poliță, îl poate costa acum, pe un șofer și 926 de lei, pe un an de zile. „Pe 6 luni e 365 de lei, iar pe un an 450”, declară reprezentanta unei firme de polițe RCA. Ea recunoaște că prețurile aproape s-au dublat comparativ cu un an în urmă.

Triplarea prețurilor la polițe

Mulți conducători auto spun că au auzit de triplarea prețurilor la polițe. Cele mai rentabile sunt mașinile de 1,4 și atunci lasă prețul mic la 1,4, 1.400 de cm cubi. La o simulare, pentru un autoturism cu o capacitate de 1.600 de centimetri cubi și fără incidente în trafic, poliția pe un an costă acum 562 de lei, iar în urmă cu trei luni costa 365 de lei.

La sfârșitul lunii septembrie, ministrul Finanțelor, Dan Vilceanu anunța că sunt discuții la nivelul Guvernului cu privire la reintroducerea taxei auto. Potrivit acestuia, în primă fază trebuie gândit modul în care taxa va fi aplicată, în contextul în care au fost situații în care banii anumitor persoane au fost restituiți.

Vîlceanu a spus atunci că o propunere ar fi includerea în prețul combustibilului, însă până în prezent nu s-a ajuns la o decizie clară.

Sursa: capital.ro