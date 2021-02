OFICIAL| Elevii vor susține o EVALUARE NAȚIONALĂ pentru clasele a II-a, a IV-a și a VI-a. Cum se va desfășura

Sorin Cîmpeanu anunță organizarea Evaluărilor Naționale de la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a. După ce anul trecut ele au fost anulate din cauza pandemiei COVID-19, “pentru anul acesta vom lua o decizie; consider că sunt foarte importante, pentru a putea ști unde ne aflăm după aproape un an de predare online, dar organizarea să fie la nivelul fiecărei școli/clase”.

Ministrul a amintit că evaluările de la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a “nu s-au organizat anul trecut”.

Întrebat când vor fi susținute de elevi, anul acesta, Cîmpeanu a răspuns: “De obicei erau în aprilie-mai. Pentru anul acesta vom lua o decizie; consider ca sunt foarte importante pentru a putea ști unde ne aflăm după aproape un an de predare online, dar organizarea să fie la nivelul fiecărei școli/clase”.

La clasa a II-a, elevii susțin testarea la Limba română – Scris, Limba română – Citit și Matematică. La clasa a IV-a, elevii vor fi evaluați la Limba română și la Matematică. La clasa a VI-a, testarea este organizată la Limbă și comunicare, precum și la Științe ale Naturii.

Amintim că rezultatul evaluărilor de la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a NU se pune în catalog, nu se anunță public, nu stă la baza ierarhizării copiilor, ci se comunică fiecărui părinte în parte și pe baza lui învățătoarele trebuie să realizeze planuri individualizate de învățare, acolo unde identifică probleme.

Evaluarea de la clasa a VI-a are rol de preorientare școlară către un anumit tip de școală profesională sau liceu, iar rezultatele de la a IV-a sunt folosite de Ministerul Educației și pentru diagnoză de sistem, pentru verificarea rezultatelor curriculumului la final de ciclu primar și eventuale recalibrări ale conținuturilor predate la clasă.

Copiii susțin aceste testări în clasa în care învață și în așezarea normală în bănci, subiectele fiind pe două numere. Subiectele sunt realizate de Ministerul Educației, iar părintele poate verifica în siguranță (notele nu se trec în catalog) dacă învățătorul i-a subevaluat sau supraevaluat copilul, iar la nivel de școală se poate vedea care este progresul majorității elevilor dintr-o clasă din a II-a până în a IV-a.

Calendar Evaluarea națională la final de clasa a II-a 2020

11 mai 2020: Limba română – Scris

11 mai 2020: Limba maternă – Scris

12 mai 2020: Limba română – Citit

12 mai 2020: Limba maternă – Citit

13 mai 2020: Matematică

14 mai 2020: Limba română pentru minoritățile naționale – Scris-Citit

Calendar Evaluarea națională la final de clasa a IV-a 2020

19 mai 2020: Limba română

20 mai 2020: Matematică

21 mai 2020: Limba maternă

Calendar Evaluarea națională la final de clasa a VI-a 2020

27 mai 2020: Limba și comunicare

28 mai 2020: Matematică și Științe ale Naturii

Sursa: edupedu.ro