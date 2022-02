OFICIAL| Centrala nucleară de la Cernobîl a fost capturată de forțele ruse. Ce s-ar fi întâmplat dacă depozitul de deșeuri ar fi fost distrus de loviturile de artilerie

Câteva sute de protestatari ruși s-au strâns în orașele Novosibirsk, Ekaterinburg și Tyumen, în cadrul unor manifestații anti-război, după ce în această dimineață președintele Vladimir Putin a anunțat începerea unei invazii a Ucrainei.

Comitetul de Investigații al Rusiei a transmis cetățenilor să evite participarea la protestele anti-război. Autoritățile avertizează că, “în legătură cu răspândirea apelurilor de participare la revolte și mitinguri legate de situația tensionată a politicii externe”, vor exista “consecințe juridice negative ale acestora acțiuni, care includ urmărire și chiar răspundere penală”.

