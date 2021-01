OFICIAL| 35 noi INFECTĂRI în județul Alba, în ultimele 24 de ore: LISTA localităților din care provin noile cazuri de COVID-19

Duminică, 17 ianuarie 2021, în județul Alba s-au înregistrat 35 de noi cazuri de infectare cu Covid-19, potrivit datelor de la Grupul de Comunicare Strategică.

Astfel, numărul total al cazurilor înregistrate ajunge la 13254 persoane confirmate, 12018 persoane vindecate, 350 decese.

Sâmbătă, în Alba au fost prelucrate 277 de probe, la SJU. Numărul total de teste efectuate pana în prezent în județ a ajuns la 149118.

Localitățile din care provin 35 de noi cazuri:

BISTRA 1

CIUGUD 1

DAIA ROMÂNĂ 1

HOREA 1

ROȘIA MONTANĂ 1

SÂNCEL 1

SĂSCIORI 1

ȘONA 1

VINȚU DE JOS 1

ABRUD 2

AIUD 3

ALBA IULIA 8

BAIA DE ARIEȘ 1

CÂMPENI 1

CUGIR 3

SEBEȘ 3

+ 4 cazuri noi într-un focar

+1 caz dintr-o anchetă epidemiologică în derulare