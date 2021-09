OFICIAL| 201 minori sunt internați în spitalele din România în urma infectării cu COVID. Care este numărul pacienților din ATI...

„Sărăcia energetică”, un bolovan la gâtul românilor. Întâi plătim dările, apoi mâncăm: 14% din gospodării au datorii la curent și gaz

O familie din zece trece sub pragul sărăciei după ce își achită facturile la energie, iar pentru jumătate dintre gospodăriile din România, plata acestor facturi este de-a dreptul o povară, arată un studiu recent. În plus, mai puțin de 10% dintre gospodării nu sunt încălzite adecvat, de teama costurilor uriașe. Iar odată cu noile scumpiri, povara facturilor va fi și mai greu de suportat. Potrivit analiștilor, românii vor fi nevoiți să renunțe la mâncare, să cumpere mai puține alimente sau vor cumpăra la prețuri mai mici alimente de calitate mai redusă.

„Fac economie, economie mare. Ce să spun, televizor stau doar cu lumina televizorului. Pe unde mă duc sting și aprind”, spune o pensionară. Pentru mulți români, aceasta este singura soluție ca să facă față cheltuielilor lunare.

Doamna Niculina nu are copii, iar de 9 ani, de când a rămas văduvă, se gospodărește singură dintr-o pensie de 1.450 de lei: „Păi, întâi ne plătim dările și pe urmă mâncăm. Ce au anunțat acum chiar ne e frică. Spun că o să ne dea 5%. Ce-i 5%. Cât îmi dă – 50 de ron. Cum să trăiești, ce să iei pe 50 de ron?”

Sunt și români care nu-și pot plăti facturile la curent.

Ileana are doi copii și toți trăiesc cu numai 1.600 de lei pe lună: „Frate-miu plătește lumina. Lemne a cumpărat el. Mă chinui cum pot. Ce-o vrea Dumnezeu. Am, mănânc, nu am, nu mănânc. Stau în casă cu ei. E greu. Ne este foarte greu”.

Ce este fenomenul numit „sărăcie energetică”

Nu sunt cazuri izolate, iar fenomenul se numește sărăcie energetică și este unul răspândit la noi în țară. Un studiu recent arată că pentru aproape jumătate dintre români, plata facturilor la curent și gaz este o povară mult prea grea pentru bugetul familiei, iar o familie din 10 ajunge chiar să nu le poată plăti la timp.

George Jiglau – Centrul pentru Studiul Democrației: „Comisia europeană ne-a atras atenția în urmă cu un an-doi într-un mod din ce în ce mai presant că România trebuie să facă ceva în legătură cu această problemă a consumatorului vulnerabil. Acea lege care a trecut recent prin Parlament prin care am bifat căsuța că ne ocupă de consumatorii vulnerabili însă, cum spuneam, nu e o îmbunătățire semnificativă”.

Fenomenul este întâlnit atât în mediul rural, cât și în cel urban. La sate, principala problemă este cea a sobelor vechi, ineficiente energetic și cu putere redusă de încălzire.

La orașe sărăcia energetică este acceptuată de starea clădirilor. 90% dintre blocuri sunt construite în perioada comunistă. Nu sunt izolate termic, așa că nu păstrează căldura sau aerul rece în interior. Practic totul iese la propriu prin pereți, iar astfel este generat un consum mare de curent sau gaze, care duce la facturi uriașe.

Iar odată cu noile scumpiri, povara facturilor la energie va fi și mai greu de suportat.

Adrian Bența – analist financiar: „Din păcate, o să vedem situația în care românii o să cumpere mai puține alimente sau vor cumpăra la prețuri mai mici alimente de calitate mai redusă, ceea ce le afectează sănătatea în viitor sau pur și simplu vor renunța la achizițiile de cărți, vor renunța la mersul la teatre”.

Ca să facă față cheluieilor, analiștii economici spun că în perioada următoare tot mai mulți români își vor lua un al doilea job. Estimările arată că pentru a trăi decent, un român are nevoie de un venit lunar net de cel puțin 3.000 de lei.

