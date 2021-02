Ocolul Silvic privat „Horea-Apuseni”, rămas fără atestat pentru exploatare forestieră. Mihai Goțiu: „Uite că se poate! Veste bună pentru păduri – Lovitură dură pentru mafie”

Mihai Goțiu, fost senator, a transmis prin intermediul paginii de socializare faptul că peste 50 de operatori economici și-au pierdut certificatele de atestare sau reatestare, în urma schimbărilor legislative pe care le-a impus în cursul anului trecut.

Printre acestea se află si ocolul silvic privat „Horea-Apuseni”, care, potrivit lui Mihai Goțiu, este controlat de către Corneliu Olar.

„UITE CĂ SE POATE! VESTE BUNĂ PENTRU PĂDURI – LOVITURĂ DURĂ PENTRU MAFIE: peste 50 de operatori economici au rămas fără certificate de atestare, în urma schimbărilor legislative pe care am reușit să le impun anul trecut. Drujbele hoților de păduri, rămase ”fără combustibil”.

Prima LISTĂ NEAGRĂ oficială, cu firmele care distrug pădurile României

Cu anumite întârzieri* (că așa e în România) a ajuns la mine (mai exact, a fost încărcat pe site-ului Senatului) răspunsul fostului ministru al Mediului, Mircea Fechet, legat de eficiența Ordinului de Ministru (OM) nr. 485, din 31.03.2020, modificat în urma demersurilor politice, începute în 2018, și a amendamentelor pe care le-am formulat anul trecut.

Astfel, potrivit Ministerului, unui număr de 54 de operatori economici (privați, ocoale silvice Romsilva și regii locale) li s-a retras Certificatul de atestare/reatestare, în baza căruia își desfășurau activitățile de exploatare forestieră.

Pe Lista Neagră a distrugătorilor de păduri am regăsit o parte a firmelor responsabile de tăierile ilegale de păduri de pe raza Direcției Silvice Mureș (a căror activitate o urmăresc din 2018 și pe care am documentat-o pe teren, anul trecut), dar și Ocolul Silvic (privat) Horea-Apuseni, responsabil de despăduriri uriașe în județele Cluj și Alba (un alt caz pe care l-am documentat pe teren, subiect al unor controale declanșate în urma sesizărilor pe care le-am depus și despre care presa a relatat că e controlat de către deputatul PNL de Alba, Corneliu Olar).

Ocoale silvice ale Romsilva completează această listă a iresponsabilității și rușinii naționale: OS Marginea (Direcția Silvică Suceava), OS Moldovița (DS Suceava) și OS Fâncel (DS Mureș), precum și RPL OS Ghimeș-Făget, regie publică locală a comunei cu același nume din județul Bacău.

Practic, în lipsa Certificatului de atestare/reatestare, drujbele acestor operatori economici vor fi scoase din păduri. Mai mult, administratorii și/sau asociații acestor firme nu mai pot fi administratori și/sau asociați în alte societăți care să solicite atestare de exploatare forestieră. Tot în urma amendamentelor pe care le-am depus la OM 485/2020, perioada de interdicție a fost mărită de la un an la trei ani.

Lupta nu e încheiată. Evident, toți acești operatori economici și ocoale silvice încearcă să întoarcă decizia în Justiție, deschizând peste 100 de acțiuni de suspendare a retragerii atestatelor, respectiv de anulare a sancțiunilor. Am început deja discuțiile cu specialiști și activiști de mediu pentru a găsi soluții pentru intervenția în aceste procese.

În același timp, am solicitat și voi continua demersurile ca în SUMAL să fie inclusă o secțiune în care să fie trecuți operatorii economici, administratori, asociați și ocoale silvice (un registru electronic de tip ”Listă Neagră”) care și-au pierdut atestarea, cu ajutorul căreia să fie prevenită o eventuală eliberare de acte de punere în valoare (APV-uri în baza cărora să poată exploata lemn) în favoarea lor.

Momentan, însă, mă bucur de această victorie de etapă, care îi scoate din pădure pe cei care o fură și o exploatează iresponsabil și, mai ales, îi lasă fără resursele financiare folosite pentru a cumpăra complicitatea și acoperirea unor pădurari, instituții publice de control și, nu în ultimul rând a unor decizii politice.

E o victorie care vine după o luptă începută în anul 2019, când, în urma unor controale solicitate după documentări în teren din anul 2018, am descoperit firme care continuau să exploateze păduri (culmea tot ilegal).

Cum nu am înțeles de ce aceste firme nu au fost ”puse pe bară”, am aflat de OM nr. 1106, din noiembrie 2018 (semnat de Ioan Deneș, PSD, ministru al Apelor și Pădurilor în acel moment), prin care Gărzilor Forestiere și altor instituții de control le era retrasă posibilitate de a solicita retragerea atestatelor! Modificarea acestui ordin favorabil mafioților a fost una dintre condițiile pe care am pus-o ministrului Mediului, în noiembrie 2019, pentru susținerea Guvernului Orban și am inițiat demersuri de respectare a promisiunii, concretizate în amendamentele incluse, în martie 2020, în OM 485/2020.

Notă/Ca fapt divers: Interpelarea legată de implementarea OM 485/2020 am depus-o pe 26.10.2020. Oficial, răspunsul a plecat de la Minister pe 10.01.2021, dar cum e semnată de Mircea Fechet, cel mai probabil datează din prima parte a lunii decembrie. După care a mai avut nevoie de două săptămâni să ajungă la Senat (unde e înregistrat răspunsul pe 25.01.2021). Pentru cei care nu știu, cabinetul ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor e… peste drum de Senat. Așadar, a fost nevoie de două săptămâni… ca să treacă stradă. Și alte zile până când a fost încărcat răspunsul pe site-ul Senatului”, a scris Mihai Goțiu pe pagina de socializare.