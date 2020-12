Obiceiuri și superstiții de Anul Nou – vezi ce trebuie să faci ca să-ți meargă bine tot anul

Sfârşitul de an este evenimentul cel mai bogat în obiceiuri și superstiții. Să ai în buzunar câteva boabe de grâu, să te speli pe față cu apa în care a stat busuiocul, ghicitul de sub oale pentru a afla ce-ți rezervă soarta în privința căsătoriei sau calendarul din foi de ceapă care-ți arată cum va fi vremea în noul an, sunt câteva dintre cele mai cunoscute obiceiuri care, chiar dacă în oraşe s-au pierdut odată cu trecerea timpului, la sate încă se mai păstrează şi sunt respectate cu sfinţenie:

*Tradiţia spune că trebuie să porţi în buzunar câteva boabe de grâu, “să fii ferit de foamete în anul care vine” şi bani “pentru ca Anul Nou să nu te prindă sărac”.

*În seara de 31 decembrie, fetele fură busuiocul de la clopoţeii urătorilor, îl pun într-un vas cu apă din care se spală pe faţă a doua zi dimineaţa, pe 1 ianuarie, pentru a fi îndrăgite de flăcăi.

*În unele părţi ale ţării, înainte de miezul nopţii, fetele şi flăcăii se adună în casa unuia dintre ei pentru “ghicitul de sub oale”: se ascund mai multe obiecte care vor prevesti unele din însuşirile viitorului soţ sau soţii: cine va găsi oglindă sub oala aleasă va avea parte de o pereche mândră, mărgelele înseamnă că bărbatul va plânge când va fi beat, iar femeia va fi iubitoare de lux, inelul spune că soţul nu va fi cinstit, cărbunele înseamnă că alesul va fi brunet, pieptenele – va fi o persoană frumoasă, peria – va fi păros ori păroasaă.

*În noaptea de Anul Nou nimeni nu are voie să doarmă – cel care cedează ispitei lui Moş Ene va fi somnoros tot anul.

*La miezul nopţii, trebuie neapărat să deschideţi toate uşile şi ferestrele pentru a intra norocul în casă.

*Noaptea Revelionului este prielnică şi pentru predicţiile meteorologice: dacă cerul va fi senin, vom avea parte de un an secetos, dacă este înnorat, anul va fi ploios iar vântul şi luna plină se spune că aduc un an bogat.

*Tot acum se pune o crenguţă de măr într-un pahar cu apă care se aşează la fereastră, dacă crenguţa va înflori până la Bobotează, primăvara va fi bună şi blândă.

*Pentru a şti cum va fi fiecare lună din an, se decojeşte o ceapă şi primele 12 foi (pentru fiecare lună) se pun la fereastră, cu puţină sare presărată pe ele; dimineaţa se studiază foiţele: dacă au lăsat apă, lunile acelea vor fi ploioase, iar celelalte, secetoase.

*În noaptea dintre ani bătrânii sunt atenţi la cer: dacă a fost cu multe stele înseamnă ca anul va aduce multe cununii, iar daca cerul va fi roşu spre răsărit, înseamnă că anul va fi ploios.

*În Munţii Apuseni, fecioarele şi flăcăii fac foc în casele lor, iar cu tăciunii încinşi aprind un foc mare pe câmp, în jurul căruia dansează pentru a alunga puterile necuratului şi a ţine voioşia tot anul.

*Legendele spun că oamenii care duc o viaţă curată pot vedea Raiul şi pe Dumnezeu, deoarece, la cumpăna anilor, cerurile se deschid de trei ori.

*Nici morţii nu sunt uitaţi la schimbarea anului: de cu seara, femeile de la ţară aprind lumânări la morminte şi apoi candelele în casă. Cu puţin înainte de miezul nopţii, în curte se face un foc mare pentru ca sufletele morţilor (despre care se spune că se întorc acasă) să aibă lumină pe drumul de întoarcere în Rai.

*În unele părţi, în noaptea de 31, flăcăii îngroapă simbolic anul vechi, într-o groapă săpată în fundul curţii.

Mai moderni, orășenii cred că de Revelion este suficient să respecți doar câteva ”reguli” ca să îți meargă bine tot anul: să ai bani în buzunar, să pășești cu dreptul imediat după ultima bătaie a ceasornicului, să te îmbraci în roșu, să ai vâsc și să mănânci pește și struguri.

Toata lumea trebuie să fie atentă, deoarece bătrânii spun că aşa cum vei fi în prima zi a anului, vei fi până la sfârşitul acestuia!