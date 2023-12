Obiceiuri bizare de Crăciun în lume: De la aruncarea pantofului în Cehia și Slovacia, la Kentucky Fried Christmas în Japonia și Crăciunul pe role în Venezuela

Crăciunul înseamnă sărbătoare, oferire și primire de cadouri, colinde și mese bogate. Sunt atât de multe elemente diferite care contribuie la sărbătoarea Crăciunului: sarmalele, cozonacul, atârnarea șosetelor roșii, lăsarea prajiturelor și a laptelui pe masă pentru a-i cinsti pe Moș Crăciun și pe renii săi, deschiderea cadourilor sub brad și distracția alături de membrii familiei și a prietenilor.

Sau cel puțin asta înseamnă pentru cei mai mulți dintre noi. Însă în alte părți ale lumii întâlnim tradiții ciudate și bizare, ori măcar pentru noi par așa.

Austria

În timp ce copiii din alte țări sunt obișnuiți cu Moș Crăciun, în Austria un personaj mai sinistru își face apariția. Krampus, complicele cel rău al moșului rătăcește pe străzi în căutarea copiilor care nu au fost cuminți.

În luna decembrie, „figurile terifiante” sunt des întâlnite. Oamenii se deghizează, purtând măști înficoșătoare și defilează la parada anuală din Viena.

Germania

În bradul de Crăciun este ascunsă o decorațiune în formă de murătură, iar cel care o găsește primește o recompensă și va avea noroc anul următor.

Mai mult decât atât, se crede că tradiția pomului de Crăciun, îmbrățișată astăzi în întreaga lume, a început în Germania în secolul al XVI-lea.

Norvegia

Norvegienii cred că Ajunul Crăciunului coincide cu sosirea spiritelor rele și a vrăjitoarelor. Astfel, gospodarii norvegieni obișnuiesc să își ascundă toate măturile înainte de a merge la culcare.

Portugalia

În timpul celebrării „Consoda”, sărbătoarea tradițională de Crăciun din Portugalia, familiile pregătesc uneori locuri suplimentare la masă pentru rudele decedate.

Se crede că practica va asigura norocul gospodăriei.

Islanda

Islanda are propria ei figură înfricoșătoare de Crăciun, pisica Yule, care pândește în zăpadă și așteaptă să „devoreze” pe oricine nu a primit haine noi pe care să le poarte de Crăciun. Astfel, islandezii obișnuiesc ca în ziua de Crăciun să poarte haine noi.

Suedia

Capra de Yule a este un simbol care datează din vechile festivaluri păgâne. Cu toate acestea, în 1966, tradiția a căpătat o imagine complet nouă, după ce cineva a venit cu ideea de a face o capră uriașă de paie, denumită acum „Capra Gävle”. În fiecare an, aceasta este construită în același loc și are 12 metri înalțime, 7 metri latime și cântărește 3,6 tone.

Impodobirea bananului (India)

In India, numai 2,5% din populatie este crestina. Crestinii de aici ofera cadouri si au masa incarcata cu bunatati ca si in restul lumii, insa din cauza ca in India nu se gasesc brazi ori pini pentru a fi decorati, de obicei, impodobesc un banan sau un mango. De asemenea, frunzele acestor pomi sunt folosite pentru decorarea caselor.

Arunca pantoful si te casatoresti (in Cehia si Slovacia)

Daca nu doresti sa petreci inca un Craciun singura atunci incearca asta: stai cu spatele la usa si arunca pantoful peste umar chiar in ziua nasterii Domnului! Daca pantoful aterizeaza cu varful catre usa… felicitari… te vei casatori in curand! Insa nu stii cat va trece pana sa il intalnesti pe Fat Frumos.

Kentucky Fried Christmas (Japonia)

Asa cum in Romania porcul nu poate lipsi de pe masa, pentru japonezi asta inseamna o masa la celebrul Colonel. Inca de la inceputul intrarii sale pe piata nipona, in urma cu peste 40 de ani, in mintea japonezilor KFC a fost asociat cu Craciunul, traditia trecand de la o generatie la alta. Mai mult de 240.000 de strips sunt vandute in timpul sarbatorii Nasterii Domnului.

Prajituri de Craciun (Japonia)

Un alt aliment asociat in Japonia cu Craciunul este prajitura de Craciun. Aceste dulciuri facute din smantana, ciocolata si capsuni sunt comandate cu cateva luni inainte de sarbatoare si sunt mancate in Ajunul Craciunului. Orice prajitura care nu este vanduta dupa 25 este nedorita. Tocmai de aceea, femeile japoneze singure care au peste 25 de ani se numesc prajiturele de Craciun.

Amintirea de Craciun

In noaptea de Ajun, familiile din Finlanda merg la mormintele stramosilor unde duc lumanari aprinse in memoria celor decedati. Chiar si cei care nu au rude ingropate in apropiere merg la cel mai aproape cimitir pentru a depune lumanari in onoarea celor apropiati lor, care au disparut dintre cei vii si se odihnesc in alte morminte. Tocmai de aceea, in Finlanda, in Ajun cimitirele sunt luminate.

De asemenea, pe mese sunt lasate bucate, iar membrii familiilor dorm pe jos lasand paturile goale, asfel incat mortii care ii viziteaza sa aiba o masa buna si un loc in care sa se odihneasca.

Craciun pe role (Venezuela)

In capitala tarii, Caracas, in noaptea de Ajun, inainte de a se baga in pat copiii isi leaga de degetul mare al piciorului un siret al carui capat este lasat sa atarne afara, pe fereastra. Partea amuzanta este ca in dimineata zilei Nasterii Domnul strazile sunt inchise pentru masini (pana la ora 8:00 a.m.) pentru cei care vor sa ajunga la Biserica pe role.

