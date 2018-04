O tânără din Anglia, adoptată dintr-o casă de copii din Alba în anul 1990, își caută părinții naturali

”Încerc să iau legătura cu părinții mei naturali, pentru că am fost adoptată din România în 1990. Așa am ajuns în Anglia, la vârsta de 3 ani, după ce am stat într-un orfelinat din Alba”, ne-a scris tânăra Cezara Glynn. Ea spune că a știut întotdeauna că a fost adoptată, iar părinții care au crescut-o i-au spus că poate merge oricând în România, să afle mai multe despre originile ei, însă până acum nu a vrut, de teamă să nu-i supere.

S-a hotărât, totuși, după 29 de ani, să încerce să-și caute mama și tatăl care, spune ea, erau foarte tineri la momentul venirii ei pe lume, și ne-a cerut ajutorul prin publicarea unor informații despre ei, în speranța că vor fi chiar ei printre cititori, sau vor fi alți oameni care-i cunosc și pot să-i anunțe.

Din ce ne-a povestit Cezara și din documentele pe care ni le-a trimis, rezultă că s-a născut la Spitalul din Cugir, în data de 9 martie 1987 și a fost înregistrată cu numele Georgescu Alexandrina Cezara. Mama ei, care la acea vreme avea doar 17 ani și era elevă la Liceul Industrial din oraș, a fost transferată la Spitalul Județean din Alba Iulia, din cauza unor complicații post-natale. Autoritățile au considerat că ea nu are posibilitatea să-și îngrijească fetița, astfel că micuța Cezara a fost trimisă în orfelinatul din Alba Iulia.

În aceleași documente se arată că tânăra mamă (al cărei nume nu este menționat, precizându-se că locuia în Cugir), nu și-a vizitat deloc copilul și a fost de acord ca acesta să fie dat spre adoptie.

Câteva informații despre tatăl său a aflat Cezara tot din documente, mai exact din cel prin care bărbatul și-a dat acordul să fie adoptată. El se numește N.V.T., avea pe atunci 21 de ani și avea adresa de domiciliu în Ocna Mureș, iar paternitatea i-a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească pronunțată de Judecătoria Alba Iulia, în luna iunie 1987.

Precizăm că nu am putut publica numele părinților și adresele lor integral, însă dacă aceștia vor să ia legătura cu tânăra sau există persoane care îi cunosc, sunt rugați să ne scrie pe adresa de mail stiri@ziarulunirea.ro