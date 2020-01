O nouă PENSIE pentru români: Care este aceasta și ce categorii de angajați pot beneficia de ea

O nouă PENSIE pentru români: Care este aceasta și ce categorii de angajații pot beneficia de ea

Președintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul privind promulgarea Legii privind pensiile ocupaționale. În decembrie, plenul Camerei Deputaților a adoptat, în unanimitate, în calitate de for decizional, respectiva lege care introduce in Romania pensiile ocupationale, suplimentare fata de toate celelalte scheme de pensie existente in acest moment.

Principalele prevederi:

Poate participa la un un fond de pensii ocupaționale orice persoană care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor și care îndeplinește condițiile prevăzute în schema/prospectul fondului de pensii ocupaționale.

Sistemul este optional, nimeni nu poate sa fie obligat sa contribuie la un fond de pensii ocupationale. Contribuțiile angajatorului și ale angajatului se datorează, se colectează și se virează de către angajator. Contribuțiile persoanelor care obțin venituri din activități independente sunt virate direct de către acestea

Proiectul, iniţiat de Guvern, transpune prevederile Directivei (UE) 2016/2341 a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 decembrie 2016 privind activităţile şi supravegherea instituţiilor pentru furnizarea de pensii ocupaţionale (IORP). El defineşte principiile înfiinţării schemelor de pensii ocupaţionale şi ale fondurilor de pensii ocupaţionale, autorizarea schemelor de pensii ocupaţionale, constituirea fondului de pensii ocupaţionale prin contract de societate civilă, colectarea contribuţiilor şi investirea resurselor financiare ale fondurilor de pensii ocupaţionale, precum şi plata pensiilor ocupaţionale.

Guvernul a adoptat pe 27 august un proiect de lege ce reglementează cadrul legal necesar pentru înfiinţarea schemelor de pensii ocupaţionale şi ale fondurilor de pensii ocupaţionale, inclusiv aspectele legate de administrarea acestora.

Iniţiativa constituirii unui fond de pensii ocupaţionale aparţine exclusiv unui administrator autorizat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), în timp ce schema de pensii este stabilită de către fiecare angajator care doreşte şi are capacitatea financiară să ofere angajaţilor săi astfel de beneficii.

Astfel, dacă un angajator decide să stabilească o schemă de pensii ocupaţionale, el este obligat să ofere informaţii despre aceasta tuturor angajaţilor săi şi poate stabili cuantumuri diferenţiate de contribuţie proprie pentru lucrători pe criterii de vechime, funcţie sau drepturi salariale. Totodată, pensia ocupaţională este facultativă, ceea ce înseamnă că încheierea unor relaţii contractuale între o persoană şi un angajator nu poate fi condiţionată de obligarea persoanei respective să contribuie în nume propriu la un fond de pensii ocupaţionale.

