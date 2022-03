O nouă lege pentru riscul seismic al clădirilor: Expertizările devin obligatorii și vor fi încadrate în patru clase

România, exemplu pentru Europa, în urma invaziei Rusiei în Ucraina. Reporter britanic: „O lecție despre cum să-i tratezi civilizat și omenește pe refugiați”

Un reporter britanic laudă România în privința modului în care sunt ajutați refugiații ajunși în țară, în urma invaziei Rusiei în Ucraina.

Shaun Walker, reporter The Guardian, spune că România predă, în aceste zile, adevărate lecții despre cum să-i tratezi civilizat și omenește pe refugiații din Ucraina.

„Tocmai am plecat din Ucraina și am ajuns în România. Controlul la vama ucraineană a cauzat cozi uriașe și peste 6 ore petrecute în zăpadă și vânt. După ce am trecut granița în România: mâncare, băuturi calde, autobuze gratuite, ajutor, voluntari, oferte de cazare. Călătorie gratuită cu trenurile românești.

O lecție despre cum să-i tratezi civilizat și omenește pe refugiați”, spune, pe Twitter, Shaun Walker.