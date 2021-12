O nouă industrie, pe cale de a se naște: La ce preț s-ar putea ajunge pentru reconversia unei mașini clasice în una electrică

Prima româncă confirmată cu tulpina Omicron, deși e vaccinată: „Un pic m-am speriat. ENu ştiu ce o fi mâine”

După repatrierea din Africa de Sud, prima pacientă confirmată cu infecția cu noua tulpină Omicron, Daniela Boscor, a povestit la Antena 3 cum se simte şi cum a descoperit că a contactat virusul deşi era vaccinată.

Primele două cazuri de infectare cu tulpina Omicron au fost confirmate în România la persoane repatriate din Africa de Sud, a anunțat sâmbătă seara Ministerul Sănătății.

Daniela Boscor, este una din pacienţii la care rezultatul primelor secvențieri efectuate la Institutul „Cantacuzino”, care confirmă prezența noii tulpini Omicron. Românca a povestit în exclusivitate pentru Antena 3 cum se simte.

„Inițial am aflat de la televizor că la testul antigen am ieșit negativ toţi. Dimineața m-au sunat că sunt pozitivă. Nu am avut simptome. Nu am simptome de COVID, am simptome de răceală, pur şi simplu. Nas înfundat, putină răgușeală. Miros, gust am. Un pic m-am speriat. O să mă sune şi mâine să vadă dacă e nevoie de o evaluare. Nu ştiu ce o fi mâine.

Copilului o să îi facă test la 8 zile, la fel şi cumnatului meu cu care am călătorit. Şi el este negativ. Peste tot unde am fost se purta mască, ne dezinfectau nu ştiu. Este posibil să fi luat din avion că acolo au fost mai mulţi cetățeni din Polonia, Spania, Polonia, Bulgaria, au fost cei de la rugby toată echipa. Dacă se răspândește aşa de rapid este posibil”, a spus Daniela Boscor confirmată cu noua tulpină Omicron în România.

Daniela Boscor a călătorit la sfârşitul lunii noiembrie în Africa de Sud împreună cu fiul acesteia și a prins momentul închiderii traficului aerian, astfel că după demersurile efectuate de MAE, au venit cu avionul TAROM în care a venit şi echipa de rugby. Ea a fost confirmată pozitiv COVID, fiul acesteia nu. La aeroport a fost prezent și Raed Arafat.

