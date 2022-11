O chitară distrusă de Kurt Cobain, scoasă la licitație: care este suma cerută

Anvelopele de iarnă 2022-2023: De când sunt obligatorii şi cât de mari sunt amenzile

Odată cu prima zăpadă, conducătorii auto sunt obligați să-și echipeze mașina corespunzător pentru condițiile de drum. Poliția poate să aplice amenzi, chiar dacă cauciucurile de iarnă și lanțuri se află pe mașină. În cazul în care nu respectă această obligație, șoferii riscă amenzi de mii de lei.

Șoferii sunt obligați să își echipeze mașina corespunzător pentru condițiile de drum, odată cu prima zăpadă. Poliția poate aplica amenzi, chiar și dacă mașina este echipată cu lanțuri și cauciucuri pentru iarnă.

Codul rutier (OUG 195/2002) stabilește că, la conducerea unui autovehicul pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, acesta trebuie să fie dotat cu anvelope de iarnă.

Șoferii nu au un termen-limită până la care sunt obligați să-și doteze mașinile cu anvelope de iarnă (cu câțiva ani în urmă se vehicula termenul de 1 noiembrie), ci sunt obligați s-o facă atunci când condițiile meteo o impun, în funcție de zona prin care circulă.

Aceste lucru a fost subliniat recent de Registrul Auto Român (RAR): “Este important de reținut că legea NU prevede o dată limită de la care autovehiculele trebuie dotate cu anvelope de iarnă sau o temperatură minimă care să declanșeze procesul. Așadar, anvelopele specifice sunt necesare dacă mașina circulă pe un drum public acoperit cu gheață, polei sau zăpadă, indiferent de anotimp, iar de la momentul elaborării legii aceste prevederi nu au suferit modificări”.

Încălcarea acestei reguli poate aduce șoferilor amenzi din clasa a IV-a de sancțiuni (între nouă şi 20 de puncte de amendă), respectiv cuprinse între 1.305 și 2.900 de lei.

Suplimentar, pe lângă amendă, şoferilor li se reţine certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ori dovada înlocuitoare a acestuia.

Anvelopele de iarnă trebuie să aibă inscripția “M+S”, „M.S.” sau „M&S”. Inițialele M și S provin, mai exact, de la cuvintele din limba engleză „mud” (noroi) și „snow” (zăpadă).

RAR precizează că “denumirea «all seasons» este una comercială, folosită de producătorii de anvelope, dar care nu are un corespondent în legislația națională a României. Indiferent care este denumirea comercială a unui pneu, dacă acesta este inscripționat cu literele M şi S (însemnând mud and snow), sub forma: M+S, M.S. sau M&S, el îndeplinește cerințele de utilizare în condiţiile specifice de iarnă prevăzute în legislaţia rutieră națională”.

Pe piață mai sunt și anvelope ce au, în plus față de marcajul M+S, și un simbol compus dintr-un fulg de nea aflat într-un munte cu trei vârfuri. Aceste anvelope sunt create și testate pentru circulația în condiții grele de iarnă, adică la temperaturi foarte scăzute și pe un strat consistent de zăpadă, potrivit autorității.

RAR mai recomandă ca, “înainte de a monta anvelopele, să verificați anul fabricației (DOT) și adâncimea profilului. Dacă anvelopele au o vechime de peste 4-5 ani, solicitați părerea unui specialist, care să observe dacă există urme accentuate de uzură”.

Sursa: bugetul.ro