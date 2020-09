„O campanie electorală FĂRĂ HÂRTII!”, ideea inedită a unui candidat pentru funcția de primar din județul Alba

Primarul Comunei Ciugud, Gheorghe Damian, a anunțat pe pagina de socializare faptul că a decis să nu folosească niciun ban pentru campania electorală, folosind doar contul personal de Facebook, deoarece banii cheltuiți în campania electorală sunt mulți iar acesta a spus că „aș prefera să ajungă la EDUCAȚIE”.

„O campanie electorală FĂRĂ HÂRTII!

Aceasta este provocarea pe care am acceptat-o înainte de campania electorală. Recunosc, nu este ideea mea, ci am acceptat provocarea în urma unei discuții cu un adolescent. Îmi spunea că fiecare campanie electorală din România înseamnă câteva păduri tăiate pentru materialele care sunt tipărite în formă clasică, pe hârtie. Am decis astfel să nu folosesc afișe și pliante pe hârtie, în schimb voi comunica normal cu oamenii, așa cum o fac în fiecare zi. Voi folosi și pagina personală de Facebook, însă nu voi cheltui nici măcar UN LEU pentru promovare, ci mizez pe voi, prietenii mei, să mă ajutați ca mesajul să ajungă la cât mai mulți cetățeni din comuna noastră.

Apoi, mi-am propus să folosesc 0 (ZERO) lei din cei pe care statul îi oferă unui candidat. Un candidat la primăria unei comune poate primi până la 5 salarii minime (11.150 de lei) pentru a-i cheltui în campania electorală pe pliante, afișe și alte forme de promovare politică. Dacă ar fi să decid unde să se ducă acești bani, aș prefera să ajungă la EDUCAȚIE, acolo unde avem atât de multă nevoie de investiții în școlile în care învață copiii noștri.

Știu că este provocator pentru orice candidat și, în același timp, poate va fi șocant pentru mulți cetățeni să nu mă vadă vreun afiș electoral. Dar cred că este timpul să începem să ne gândim la VIITOR, iar viitorul înseamnă și să ne respectăm mediul înconjurător, reducând consumul de hârtie.

Vă îmbrățișez cu drag și mizez pe voi să îmi fiți alături în această campanie electorală atipică!!!”, a scris Gheorghe Damian, primarul Comunei Ciugud pe pagina de socializare.