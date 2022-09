Nouă facilitate pentru șoferi: Conducătorii auto vor putea verifica online toate amenzile și sancțiunile primite în trafic

Ce spune TNL Alba în legătură cu petrecerea cu înjurături la adresa PSD de la malul mării. Alexandra Pașca: „Evenimentele sunt cu adevărat supărătoare și totodată, condamnabile”

În urmă cu o săptămână, la școala de vară a organizației de tineret a PNL, la petrecerea care a urmat dezbaterilor, mai mulți liberali au scandat ”m..e PSD” .

Tinerii liberali care au participat la Școala de Vară a partidului de la mare au făcut o petrecere la care s-au distrat scandând injurii la adresa PSD, colegii de coaliție ai PNL. După ce imaginile au apărut pe internet, lidera Tineretului Național Liberal (TNL), Mara Mareș, a reacționat și a transmis că își cere scuze pentru aceste „comportamente inacceptabile”. Butoiul cu pulbere s-a stins repede, iar cele două părți s-au împăcat. Omologul său de la social-democrați, Mihai Ghigiu, a acceptat scuzele și a dat asigurări că acest incident nu afectează coaliția.

La solicitarea ziarulunirea.ro, președintele TNL Alba, Alexandra Pașca, a precizat care este poziția organizației sale, în raport cu evenimentele întâmplate.

Comunicatul integral

Organizația TNL România trece prin momente grele în prezent. Evenimentele petrecute în cadrul Școlii Politice de Vară care a avut loc la începutul lunii acesteia, sunt cu adevărat supărătoare și totodată, condamnabile. Astfel de incidente regretabile nu reflectă viziunea, misiunea și valorile organizației din care facem parte. Respectăm libertatea de exprimare, însă cea exercitată cu bun simț, care are la bază cel puțin cei 7 ani de acasă.

TNL Alba și PNL Alba nu și-au insultat adversarii politici și de fiecare dată am dat dovadă de profesionalism și colegialitate față de colegii din celelalte formațiuni politice, iar acestea sunt lucruri cunoscute și vizibile de către locuitorii acestui județ. Având la bază acest comportament insuflat de colegii cu mai multă experiență din cadrul filialei, nici de această dată delegația din partea TNL Alba care a participat la școala mai sus menționată, nu a luat parte activ la acele scandări și condamnă expres ceea ce s-a întâmplat. La nivel județean și local, sunt de părere că organizația TNL Alba a ajuns la un anumit nivel de notorietate și am ajuns să ne cunoaștem între noi. Prin urmare, consider că cel puțin până în prezent, am dat dovadă de colegialitate și de bune practici față de colegii din celelalte partide.

Ceea ce este realmente trist, este faptul că efectele acțiunilor respective au ca și consecință o imagine negativă asupra tuturor organizațiilor TNL din țară, chestiune care mi se pare injustă. Suntem atrași de tipare și judecăm rapid prin prisma a ceea ce deja ne este familiar, la îndemână și tragem adesea concluzii fără a avea la bază dovezi suficiente încât să generalizăm o situație asupra tuturor tinerilor liberali. Este o generalizare excesivă, pripită, improprie și defectuoasă, iar asta se întâmplă în momentul în care se preferă scurtăturile în gândire. Este păcat că se minimalizează și se compromit eforturile depuse până în prezent de către tinerii liberali, din cauza unor evenimente izolate care nu au legătură cu o întreagă organizație politică.

Cu toate acestea, indiferent despre ce partid este vorba, indiferent dacă este vorba despre o coaliție sau nu, sau doar despre simplii adversari politici, un limbaj de genul nu are ce căuta atunci când vorbim despre profesionalism și corectitudine politică. Acostarea jignitoare a persoanelor, care încalcă normele etice, sunt lipsite de cuviință sau de respect, nu își au locul în nici un domeniu. Este o chestiune care ține de educație și de modul în care fiecare percepe cum se face politică. Educația este un factor cheie în toate etapele vieții și în toate interacțiunile pe care o persoană le are. Însă din păcate, astfel de expresii jignitoare le putem observa tot mai des în viața de zi cu zi și sunt de părere că asta spune multe despre nivelul la care societatea românească a ajuns.

La fel cum am declarat și în trecut, atâta timp cât nu se renunță la politica de nivel preșcolar, la etichetarea grăbită și intenționat eronată a persoanelor, la aruncarea problemelor dintr-o tabără în alta, la folosirea limbajului impropriu cu privire la fiecare coleg care activează politic și nu vom munci să ajungem la nivelul de profesionalism politic dovedit de alte state, vom rămâne la același nivel de dezvoltare socio-politică, și anume la nivelul de ”grădiniță politică”.

Colegilor din celelalte formațiuni politice le doresc mult succes în viitor, garantez în continuare colegialitatea și profesionalismul Tineretului Național Liberal Alba în sfera politică exact ca și până acum, și totodată precizez că vom continua cu realizarea de acțiuni și campanii la aceleași standarde ridicate și cu același interes pentru comunitatea din care provenim. Vă mulțumesc în nume propriu și în numele organizației pentru susținerea și încrederea acordată.

Cu respect și prețuire,

ALEXANDRA-MARIA PAȘCA, președinte TNL ALBA