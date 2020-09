Noi SCHIMBĂRI în EDUCAȚIE: Teste de antrenament pentru elevii care susțin examenele naționale, ghiduri metodologice pentru profesori și 94.000 de cadre didactice formate

Din 1 septembrie, la debutul anului școlar 2020-2021, ministrul Educației susține o conferință de presă în aer liber, în curtea Colegiului Național “Sfântul Sava” din Capitală. La conferință este și ministrul Sănătății, Nelu Tătaru.

“Am realizat ghidurile metodologice pentru profesori, astfel încât elevii să poată recupera materia”, a anunțat Monica Anisie marți, în conferință de presă. “În noul regulament veți regăsi debirocratizarea activității didactice”, a mai spus aceasta.

“Temele conferinței vizează informații noi referitoare la începerea noului an școlar”, potrivit invitației primite de Edupedu.ro de la Ministerul Educației.

Conferința de presă se va realiza cu respectarea tuturor măsurilor de siguranță, potrivit precizărilor.

Cele mai importante declarații ale miniștrilor Sănătății și Educației:

Monica Anisie: acest an școlar este un altfel de an școlar, cu noi provocări, provocări impuse de situația epidemiologică în care ne aflăm. De aceea în toată această perioadă premergătoare începutului de an școlar am lucrat alături de colegii mei din cadrul Ministerului Educației, dar și alături de autoritățile statului pentru a pregăti revenirea rapidă în spațiul școli în condiții de siguranță. Venim astăzi în fața dumneavoastră pentru a prezenta Toate măsurile pe care le-am luat pentru anul școlar 2020 2021.

Această conferință de presă am structurată pe două paliere: Pe deoparte vorbim despre procesul educațional, iar pe de altă parte despre măsurile sanitare impuse, spuneam, de condițiile epidemiologice, măsuri pe care trebuie să le implementăm în cadrul unităților de învățământ.

Mă voi referi înainte de toate măsurile privind procesul educațional

Ghidurile sunt organizate pe fiecare nivel. Avem ghidul pentru educație timpurie, ghiduri pentru învățământul preșcolar dar și pentru primar, gimnazial, liceal, vocațional, învățământ profesional și tehnic și nu în ultimul rând învățământul special.

Au fost realizate reperele metodologice care vin în sprijinul cadrelor didactice. Astfel profesorii vor vedea vor putea reduce decalajele în ceea ce privește modalitatea de predare din timpul suspendării cursurilor. Prin urmare pot face o analiză referitoare la ceea ce avea în planificarea calendaristică realizată înainte de suspendare a, Cursurilor, ce anume s-a predat în timpul suspendării cursurilor și ceea ce elevii nu au cuprins în perioada în care învățământul s-a mutat în spațiul online.

Astăzi vom deschide în prima zi a anului școlar un portal intitulat educațiacontinuă.edu.ro. Acolo toți cei interesați vor găsi informațiile necesare la anul școlar care începe astăzi

Sunt prevăzute măsuri așa fel încât activitatea cadrului didactic să se concentreze asupra elevului și nu asupra realizării hârtiilor.

Prin urmare Comisia realizată pentru tăiat hârtii la nivelul Ministerului Educației și Cercetării a propus astfel de măsuri și iată că se realizează o debirocratizare a activității didactice.

Am decis să continuăm testele de antrenament și să facem săptămânal teste de antrenament pentru elevii care susțin examenele naționale.

Pentru cat în spațiul public sunt atâtea întrebări la care se așteaptă răspunsuri și știu, și înțeleg toate aceste întrebări ale părinților, elevilor, uneori chiar și ale profesorilor am decis să deschid un linie de telefon tel verde. O linie care va fi dedicată răspunsurilor adresate către părinți și elevi.

Pentru directorii de unități de învățământ și pentru autoritățile publice locale care doresc să acceseze fonduri europene voi deschide o altă linie de tel verde pentru a veni în sprijinul acestora.

Formarea profesorilor: am colectat din teritoriu datele referitoare la formare și pot să anunț astăzi că aproximativ 94.000 de profesori au fost deja formați, iar pentru alții deja avem în derulare programe de formare. Ca măsură complementară am realizat programul de formare a cadrelor didactice în parteneriat cu televiziunea română, Teleșcoala.

Sursa: edupedu.ro