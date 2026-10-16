Nicușor Dan, într-un interviu la Bloomberg: „Vom continua să sprijinim Ucraina”
Nicușor Dan, într-un interviu la Bloomberg: „Vom continua să sprijinim Ucraina”
Președintele României, Nicușor Dan, a vorbit vineri, 16 octombrie 2026, într-un interviu acordat agenției Bloomberg, despre relațiile cu Ucraina și Statele Unite, în contextul incidentelor recente cu drone în apropierea graniței și în Marea Neagră. Șeful statului a reafirmat sprijinul României pentru Ucraina și a descris relația cu SUA drept una foarte bună, bazată pe un parteneriat strategic de lungă durată.
România își menține sprijinul pentru Ucraina
Nicușor Dan a declarat că România va continua să sprijine Ucraina pe durata războiului declanșat de Rusia, dar și în etapa de reconstrucție de după încheierea conflictului.
Președintele a precizat că va discuta în continuare cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, despre nevoile Kievului, în special în ceea ce privește aprovizionarea cu energie pe timpul iernii și finanțarea necesară pentru susținerea efortului de război.
Totodată, șeful statului a subliniat că situația Ucrainei reprezintă nu doar o problemă de drept internațional, ci și una de securitate pentru întreaga Europă. În opinia sa, statele europene trebuie să continue eforturile pentru identificarea unor soluții la conflict.
Ce spune Nicușor Dan despre incidentele cu drone din Marea Neagră
În interviul acordat Bloomberg, președintele a abordat și cele mai recente incidente cu drone, inclusiv atacurile asupra a două nave petroliere, în urma cărora șapte persoane erau date dispărute, potrivit informațiilor prezentate în materialul citat.
Nicușor Dan a explicat că, în cazul unor drone care au pătruns pe teritoriul României, atribuirea exactă nu poate fi făcută întotdeauna imediat. Potrivit acestuia, fragmentele recuperate de la unele aparate conțin însă componente de proveniență rusească.
Referindu-se la drona care a survolat zonele acvatice, președintele a atras atenția asupra riscurilor pentru coridorul maritim utilizat de Ucraina pentru transportul mărfurilor către Bosfor și alte destinații internaționale.
Incidentul ridică noi preocupări privind securitatea navigației în Marea Neagră și protejarea rutelor comerciale din regiune.
Relația România–SUA, descrisă drept foarte bună
Întrebat despre relația dintre România și Statele Unite, Nicușor Dan a apreciat că aceasta este „foarte bună”, evidențiind caracterul strategic al parteneriatului dintre cele două țări.
Președintele a subliniat că această colaborare, consolidată de-a lungul timpului, aduce beneficii ambelor state. Unul dintre elementele importante ale parteneriatului este prezența militară americană în regiunea Mării Negre, pe care șeful statului a menționat-o în intervenția sa.
Declarațiile vin într-un context regional marcat de tensiuni de securitate, incidente cu drone și preocupări privind protejarea infrastructurii și a rutelor maritime. În acest cadru, România își reafirmă angajamentul față de Ucraina și importanța cooperării cu partenerii săi strategici.
sursa: Mediafax
foto: arhivă
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