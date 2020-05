Navobi Alba Iulia – un deceniu de pasiune și muncă în sectorul fotbalului juvenil din Alba | ”Tabere de fotbal” pentru micuții fotbaliști din județ

Cele două talente fotbalistice, Andrei Bogdan și Alvaro Iuga, ambii din 2005, ajunși recent la juniorii prim-divizionarei Gaz Metan Mediaș, au fost punctul de plecare într-un dialog cu Silviu Miron, reprezentantul clubului Navobi Alba Iulia, unul recunoscut la nivel județean pentru activitatea în sectorul juvenil, începută în urmă cu un deceniu, mai precis în 2010.

Membrii asociați ai clubului, care împreună constituie Consiliul de Administrație și Consiliul Director, sunt Silviu Miron, Bogdan Prodea, Cristian Gliga și Cătălin Popa. “Lucrurile încep în general de la o pasiune întrupată într-o idee. Nu putem să ne imaginăm viața fără fotbal, dar ideea e că și fotbalul nu trebuie trăit oricum. E poate cea mai mare onoare să participi la făurirea destinului unei persoane, personal, individual și poate profesional. Considerăm deci că fotbalul este o modalitate de cunoaștere și devenire personală, caracter și carieră deopotrivă. Ca urmare, am imaginat o metodă de lucru ghidată de aceste deziderate”, spune Silviu Miron, neobositul antrenor albaiulian.

În acest moment, grupele de vârstă ce cuprind peste 100 de copii, sunt conduse de antrenori care și-au obținut sau sunt în curs de obținere a diplomelor necesare: Silviu Miron (grupa 2005 și 2006), Bogdan Prodea (grupa 2009), Cristi Gliga (grupa 2010 și 2013), Călin Avram (grupa 2011), Liviu Scrob (grupa 2012), Raul Lungu (grupa de începători 2008, 2009 și 2010). În plus Cătălin Popa și Daniel Maier sunt antrenorii specializați cu portarii. Pentru un sezon, ediția 2012/ 2013, Navobi a avut și o echipă de fotbal feminin, ce a activat în prima ligă a țării.

*Jocuri distractive pentru progres

Așadar să ne întoarcem la debutul activității clubului Navobi Alba Iulia. Entuziaști și puși pe treabă, fără a dispune de sprijin financiar sau politic, ori a avea în spate numele unui jucător cunoscut la nivel național, sau a beneficia de un teren propriu pentru desfășurarea pregătirilor, cei implicați în destinele clubului au demarat o campanie de informare, primele antrenamente derulându-se în luna septembrie a anului 2010 (în sală, la Liceul Tehnologic “Dorin Pavel”). La început au fost mici momente de ezitare, însă, în scurt timp părinții micuților fotbaliști au fost cuceriți de modul de lucru și a venit “boom”-ul.

În aproximativ trei luni de zile au fost înscriși foarte mulți puști dornici să bată mingea, să se bucure de “sportul rege”, astfel că au fost împărțiți pe categorii de vârstă, iar apoi, în fiecare an s-a mai adăugat o grupă (inerent, de-a lungul timpului, s-au mai “pierdut” câteva grupe). Implicit, a venit și munca de organizare, până în luna august 2011 s-au rezolvat toate aspectele juridice, inclusiv Certificatul de Identitate Sportivă, iar după afilierea la Asociația Județeană de Fotbal Alba a fost participarea în sezonul 2011/ 2012 la primele competiții oficiale a copiilor de la Navobi Alba Iulia.

“Sportiv am optat pentru <<Coerver Coaching Program>>, o platformă destinată dezvoltării tehnice și fizice individuale a jucătorului. Pedagogic am ales să folosim ca tinerii jucători să învețe prin <<jocuri distractive>>, de atenție, de strategie, care să implice de la sine elementele tehnice, fizice și chiar tactice necesare jocului de fotbal. O amplă și strânsă comunicare cu familia a fost altul din obiectivele noastre. Până la vârsta de 14-15 ani, antrenamentele sunt destinate progresului personal, nu atât câștigării meciurilor”, a transmis Silviu Miron, antrenor în vârstă de 45 de ani.

*”Taberele de Fotbal” – o particularitate a clubului

În acest moment antrenamentele săptămânale, ce se desfășoară în mai multe locații de pe raza municipiului Alba Iulia, sunt două pentru copii de 8-9 ani și în număr de trei, după vârsta 9 ani, ședințelor de pregătire adăugându-se și un meci (oficial sau amical). Programul poate să includă și activități complementare, unele menite să întărească legăturile sociale între jucători, cum ar fi antrenamente specifice de judo, seri de film, prezența la un meci la o categorie superioară de vârstă, turnee amicale interjudețene sau… galerie la “Campionatul Părinților”.

O particularitate deosebită a clubului sunt “Taberele de Fotbal”, organizate de regulă vara (nu “cantonament”, întrucât aduce mult prea mult cu specificul activității la nivel de seniori). Programul unei zile de tabără este unul divers și în același timp atractiv pentru micuții fotbaliști, presupunând “o oră de dirigenție” și un antrenament tehnic până la prânz, iar după-amiaza – prezența la piscină sau alte activități complementare precum drumeție, concurs de orientare turistică, tir cu arcul, “army games” – diferite curse cu obstacole între 3-4 echipe sau jocuri similare paint-ball-ului.

*Rezultate de apreciat și echipă de seniori

Chiar dacă rezultatele imediate nu au fost urmărite în mod special, în urma unei munci corecte și dedicate au apărut și satisfacțiile fotbalistice: grupa de 2005 – campioană județeană la juniori E în sezonul 2015/ 2016; grupa de 2006 – campioană județeană la turneele “Gheorghe Ene” și “Gheorghe Ola” în anii 2014 și 2015; generația 2011 câștigătoare a Campionatului Speranțelor, la nivel județean, anul trecut.

Însă, firesc, gândurile se îndreptă spre principala și reala performanță ce trebuie să fie trecută în dreptul unui Centru de copii și juniori: formarea de jucători care să urce spre vârful piramidei, să ajungă să evolueze la formații din Liga 1 sau chiar în campionate din străinătate.

“Din cauza vârstei mici a jucătorilor nu avem posibilitatea să evaluăm real munca depusă. Fotbaliști talentați și de perspectivă sunt în fiecare grupă, sperăm ca într-o zi să vedem un produs al clubului Navobi evoluând pe marile stadioane”, a punctat Silviu Miron (fost director tehnic aproape 5 ani al divizionarei terțe Industria Galda).

Tocmai pentru a avea continuitate și a acoperi toate etapele formării unui jucător a fost înființată și o echipă de seniori, în 2014. Aceasta a evoluat în Liga a 5-a, iar din 2018 a urcat în eșalonul superior (antrenor Silviu Miron, manager Nicu Marta), în strategia de dezvoltare fiind considerată extrem de necesară, ca o rampă de lansare a tinereor talente și implicit un argument de motivație suplimentară pentru cei ce visează la o reală carieră sportivă. Reprezentanții clubului din Cetatea Marii Uniri au luat în calcul ca respectiva echipă să reușească, în timp, să urce treptele spre eșaloanele superioare, însă aici apare un aspect extrem de important, chiar esențial, în privința dezideratelor: resursele financiare.

“În acest deceniu de existență am beneficiat de sprijinul ocazional al unor oameni de bine, patroni sau directori la diverse firme. Din păcate au fost mai mult donații, extreme de bine venite în acele momente, decât sponsorizari. Nu am reușit să avem alături, în mod constant și dedicat, pe cineva care să ne sprijine. Iar o bază de antrenament în administrație proprie este un alt <<of>> al nostru. Nimic nu ne oprește însă să continuăm să ne luptăm pentru acești copii. Ne străduim să fim un model de integritate, de cinste, de competență și să fim inovatori în a aduce cele mai performante metode de antrenament. De altfel cerința de bază pentru toți antrenorii este să conducă prin exemplul personal, dând dovadă de o bună conduită morală, respect și înțelegere. Sperăm să fim un model de urmat pentru lumea fotbalului autohton, din toate punctele de vedere, mai ales al moralității”, este mesajul transmis de Silviu Miron, unul dintre inițiatorii acestui proiect generos numit Navobi Alba Iulia.