N-a uitat de unde a plecat! Daniel Nicula (Gaz Metan Mediaș) – cadouri pentru copiii de la Casa de tip familial “Sf. Ghelasie” Stremț

Daniel Nicula, talentatul jucător din Alba, fotbalist ce are o impresionantă poveste de viață, nu a uitat de unde a plecat. Recent, acesta a revenit la Casa de tip famil ial “Sf. Ghelasie” din Stremț, ducând 25 de pachete pentru copiii din acest așezământ.

Un gest de suflet pentru jucătorul în vârstă de 17 ani (împlinită în 20 martie), legitimat la prim-divizionara Gaz Metan Mediaș. “Am avut un sentiment plăcut să mă întorc acolo unde am crescut, locul care a fost <<acasă>> timp de 13 ani. Merg în vizită cât de des pot, pentru că puștii de acolo se bucură să mă vadă. Sunt bucuros că am reușit să fiu <<Iepurașul>> copiilor de la centru, am avut un plăcut sentiment de satisfacție și sper ca în viitor să ajut cât mai mult acest loc, din orice punct de vedere. Oricât de sus ai ajunge, important este să nu uiți de unde ai plecat”, a spus Daniel, care prin această inițiativă a căutat să ofere o mică bucurie celor încercați de soartă. Într-o perioadă dificilă, firesc că nu s-a produs interacțiunea fizică, întrucât copiii sunt la izolare, un simplu salut ținând locul fireștilor manifestări de mulțumire.

*Râvnește la debutul în Liga 1

“Pe plan fotbalistic îmi e foarte greu departe de teren, îmi e dor de colegi, de glume, de satisfacția victoriei, îmi e dor de fotbal. Nu pot să stau departe de minge nici măcar o zi. Asta este situația.. Mă antrenez acasă cât de bine pot, atât fizic cât și cu mingea, aștept să vină debutul în Liga 1, sunt încrezător. Trecem printr-o perioadă foarte grea cu toții, dar cea mai importantă este sănătatea noastră, așa că stăm acasă și sperăm ca lucrurile să revină la normal cât mai curând. Tratez aceasta pandemie ca pe un moment de relaxare, de deconectare, îmi petrec majoritatea timpului cu nepoțelul meu, am început să cânt la chitară, alerg foarte mult, dar ceea ce e prea mult strică și sper ca 15 mai să fie o data salvatoare”, a transmis puștiul-minune ce i-a câștigat încrederea antrenorului Edward Iordănescu.

Daniel Nicula, fotbalist originar din Alba, a avut un an 2019 excelent în care a promovat de la juniorii Mediașului în Liga a 3-a și apoi la echipa mare. Puștiul minune ce a început fotbalul la CSȘ Blaj continuă ascensiunea și visează cu ochii deschiși după ce a făcut cantonamente în Turcia și Spania, fiind singurul junior ce a evoluat în amicalul din noiembrie, din Spania cu Real Valladolid, când a purtat și banderola de căpitan. Daniel Nicula s-a transferat în toamna anului 2018 la Gaz Metan Mediaș și traversează o perioadă de senzație, președintele Ioan Mărginean “Limoniu” având o contribuție majoră la ascensiunea lui Daniel Nicula.

Daniel Nicula a crescut la Stremț, la Casa de tip familial, de la vârsta de un an și 8 luni, petrecându-și copilăria la “Sf. Ghelasie”, alături de patru din cei cinci frați ai săi. “Sportul rege” a însemnat șansa vieții pentru “diamantul” fotbalistic. Un rol important l-au avut însă antrenorii Olimpiu Cucerzan și Alin Hancăș, iar prima legitimare s-a produs la CSȘ Blaj. Dacă în toamna anului 2016 juca fotbal în curtea școlii, în mai 2018, la 15 ani și două luni, a debutat la nivel de seniori, în Liga a IV-a, la partida dintre CS Ocna Mureș și CIL Blaj!

Foto: gazisti.ro