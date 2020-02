Municipiul Alba Iulia, destinație europeană de excelență la Târgul de Turism al României

Alba are un loc important la Târgul de Turism al României, care va avea loc săptămâna aceasta, la Romexpo. Municipiul Alba Iulia se numără printre cele nouă destinații europene de excelență care vor beneficia de expunere din partea Ministerului Economiei.

Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri a anuntat ca Destinatiile Europene de Excelenta care au ocupat locul I in cadrul concursurilor EDEN vor fi prezente la editia de primavara a Targului de Turism al Romaniei, care va avea loc intre 20-23 februarie 2020.

Cu ocazia acestei manifestari expozitionale, la standul Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, vor fi promovate principalele puncte de atractie turistica din fiecare destinatie castigatoare.

Destinatiile Europene de Excelenta care au ocupat primul loc in cadrul celor noua editii ale concursurilor EDEN sunt: Depresiunea Horezu; Parcul Natural Apuseni, Statiunea Geoagiu – Bai: Tinutul Buzaului; Municipiul Alba Iulia; Jurilovca; Marginimea Sibiului; Municipiul Suceava si Tautii Magheraus.

In cadrul Targului, va fi organizat si un seminar care are scopul de a prezenta Proiectul EDEN si Destinatiile Europene de Excelenta winner (locul I) desemnate pana in prezent in tara noastra, ca parte integranta a Proiectului Romania EDEN Destinations Promotion.

Proiectul se deruleaza timp de 18 luni si este finantat de Comisia Europeana.

Proiectul EDEN – Destinatii Europene de Excelenta a fost lansat in 2006 de Comisia Europeana, cu scopul dezvoltarii turismului durabil, decongestionarii destinatiilor clasice, reducerii sezonalitatii, redirectionarii fluxurilor de turisti catre destinatii non-traditionale si incurajarii pentru crearea de retele intre participantii la proiect.

Tarile participante organizeaza un concurs de proiecte pentru desemnarea destinatiilor de excelenta ale tarii respective, conform temei stabilite in cadrul Comitetului Consultativ pentru Turism, intrunit la nivel european.

In urma concursurilor organizate, are loc desemnarea Destinatiilor Europene de Excelenta – winner (locul I) si runners-up (locurile II-IV), avand ca baza procedura agreata de Comisia Europeana.

Romania a participat la toate editiile, fiind desemnate in prezent 39 de Destinatii Europene de Excelenta.

sursa: manager.ro