Municipiul Alba Iulia a preluat coordonarea națională a inițiativei Săptămâna Generozității: Campanii, evenimente și acțiuni de voluntariat pentru a încuraja faptele de generozitate. Când se sărbătorește

Municipiul Alba Iulia a preluat coordonarea națională a inițiativei Săptămâna Generozității, parte a mișcării internaționale Giving Tuesday de la inițiatorii naționali, Asociația One Kind. Această inițiativă globală, dedicată generozității și solidarității, își propune să mobilizeze comunitățile din întreaga lume, încurajând cetățenii să participe activ la fapte de bunătate și implicare socială.

Giving Tuesday, sărbătorită în fiecare an în ultima marți din luna noiembrie, după evenimente de tipul Black Friday și Cyber Monday, a devenit un simbol al generozității, inspirând milioane de oameni din întreaga lume să facă donații, să ofere timp ca voluntari, sau să sprijine cauze importante. Această mișcare s-a extins rapid la nivel global, iar în România, începând cu anul 2017, a câștigat popularitate în rândul organizațiilor non-guvernamentale și al comunităților.

„Preluarea coordonării acestei mișcări reprezintă o onoare pentru Municipiul Alba Iulia. Ne angajăm să promovăm valorile generozității și implicării active în comunitățile locale, consolidând spiritul de solidaritate dintre cetățeni,” a declarat primarul Municipiului Alba Iulia.

Asociația One Kind, care a coordonat inițiativa începând din anul 2017, a pregătit terenul pentru extinderea mișcării, facilitând parteneriate între diverse organizații și comunități. One Kind rămâne unul dintre partenerii apropiați ai mișcării implicându-se în continuare în dezvoltarea ei în România: „Suntem foarte bucuroși că Alba Iulia preia această responsabilitate, mai ales că ei au fost partenerii cei mai implicați în dezvoltarea mișcării în țara noastră . Suntem siguri că sub coordonarea lor, Săptămâna Generozității, parte a mișcării internaționale Giving Tuesday va continua să inspire și să aducă oameni împreună pentru a face bine, nu doar cu această ocazie, ci în fiecare zi” a declarat Andrei Chirtoc, vicepreședintele Asociației One Kind.

Anul acesta, Săptămâna Generozității va începe pe 26 noiembrie și se va încheia pe 3 decembrie, când se sărbătorește la nivel global ziua de Giving Tuesday. Alba Iulia va organiza o serie de campanii și evenimente pentru a încuraja implicarea cetățenilor și a organizațiilor în faptele de generozitate. De la acțiuni de voluntariat până la strângerea de fonduri pentru cauze locale, fiecare inițiativă va contribui la crearea unei comunități unite și responsabile.

Încurajăm toți cetățenii, organizațiile și instituțiile să se alăture acestei mișcări și să participe activ la promovarea generozității în România. Împreună, putem face o diferență semnificativă și putem transforma Alba Iulia și întreaga țară într-un exemplu de solidaritate și responsabilitate socială.

Noul manager de proiect este Sebastian Băeșan.

