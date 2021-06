Moțiune de cenzură. Cîțu: „Noi vrem bine, PSD și AUR vor răul”. Ciolacu: „Câte alegeri mai trebuie să pierdeți ca să plecați”

La această oră, membrii Parlamentului României dezbat și votează moțiunea de cenzură depusă de PSD. Pentru ca moțiunea să fie adoptată și Guvernul Cîțu să fie demis, PSD are nevoie de 234 de voturi. Potrivit calculelor, dacă toți parlamentarii PSD și AUR ar fi prezenți și ar vota moțiunea, aceasta ar fi respinsă.

În acest moment, PSD și AUR reușesc să strângă cel mult 204 voturi, cu 30 mai puțin decât majoritatea necesară pentru adoptarea moțiunii.

Principalele declarații ale președintelui PSD Marcel Ciolacu:

Ați pierdut alegerile din nou. PSD este mai bun decât toată coaliția voastră de pierzători.

Domnule Orban, au și colegii dvs. dreptate să vă ceară demisia. Câte alegeri mai trebuie să pierdeți ca să plecați?

Cât mai trebuie să suporte românii ca să își dea Cîțu demisia.

Domnule Barna, după ziua de duminică vă cred că nu mai știți cum vă cheamă decât cu buletinul. Doar zero vă desparte de infinitul de până la cer.

Domnule Cîțu, mai aveți tupeul să stați cocoțat acolo și să le spuneți românilor cât de bine o duc?

Să le spuneți agricultorilor cât de fericiți sunt că își aruncă legumele pe câmp? Sau antreprenorilor care nu au văzut un leu de la guvern?

Aroganța nu vă ajută cu nimic. Toată gașca de PDL-iști care sunt în spatele dvs. au plesnit de aroganță și au pierdut. Reveniți pe pământ.

Apropo, domnule încă premier, știți cât va plăti fiecare nou născut? 2.500 de euro. E datoria cu care pornesc în viață.

Domnule Orban, să vă ascundeți de DNA. Ați furat sute de milioane de euro.

În doar un an și jumătate ați ajuns să puneți în genunchi statul de drept. Ați revocat ilegal avocatul poporului. Ați călcat în picioare Constituția.

În cancelariile europene se vorbește despre România ca despre ultimul stat.

Ați călcat în picioare dreptul bolnavilor la tratamente. Ați oprit vaccinul la marginea marilor orașe. Ați distrus încrederea în campania de vaccinare.

E suficient răul făcut. Acest guvern trebuie să plece acasă astăzi.

Principalele declarații ale premierului Florin Cîțu:

9.12.2019, 13.05.2020, vă aduceți aminte ce reprezintă aceste date? Două moțiuni simple depuse de PSD împotriva mea. Românii au înțeles deja concluzia acestor tertipuri PSD-iste.

Social democrații văd în mine o amenințare. Sunt singurul care s-a opus vehement oricărei colaborări cu PSD.

Niciodată nu voi face compromisuri, dar mai ales când vine vorba de PSD.

Niciodată nu aș susține nici măcar în glumă să dau jos propriul guvern ca mai apoi să fac guvern cu PSD.

După 25 septembrie va fi și mai rău pt dvs. Am tranșat alegerile din PNL, de cine vă este cel mai frică nu scăpați.

Această moțiune se referă doar la persoana mea. Ați dezvoltat o obsesie.

Vă spun, guvernarea merge foarte bine. Coaliția este puternică, unită și pregătită să guverneze cel puțin 8 ani de zile.

Până în 2028 poate găsiți niște minciuni mai credibile. Românii nu mai cred nimic din ceea ce spuneți.

Dragi români, economia a trecut cu bine peste cea mai mare criză din ultimii 100 de ani. PSD a sabotat din Parlament și atacat toate acțiunile guvernului.

Ați panicat românii și atât. I-ați mințit.

Avem printre cele mai mari creșterei din UE. Rata inflației este cea mai mică, dobânzile la fel. Veniturile cresc cu aproape dublu decât rata inflației. Lecții de economie. Așa crește puterea de cumpărare.

Eurostat a arătat că puterea de cumpărare este mai mare decât în Grecia, Ungaria, Bulgaria.

Dragi români, vă mai spun un lucru, am schimbat paradigma în ceea ce privește cheltuielile. Am alocat mai multe resurse pentru investiții.

Am mai făcut o schimbare majoră. Guvernul crește împrumuturile doar pentru investiții care au un randament pozitiv în viitor.

Ați condamnat ani de zile categoriile defavorizate.

Împrumuturile prin PNRR sunt doar pentru investiții.

Am alocat la buget cea mai mare sumă din ultimii 10 ani pentru investiții.

Sunt sume record, iar diferența față de PSD este că banii pe care îi alocăm îi și investim.

Avem o șansă unică pentru România. Pregătiți-vă, această Coaliție rămâne la guvernare până în 2028.

Eurostat confirmă că în România sunt cele mai ieftine alimente din UE.

Alimentele sunt ifetine, puterea de cumpărare crește, crește și consumul, românii sunt mai fericiți. Sunt date oficiale, nu le poate nega nimeni.

Am luat cele mai bune măsuri pentru economie, iar rezultatele se văd.

Am spus că nu creștem taxe, că nu introducem altele noi și asta am livrat.

PSD-iștii au făcut tot posibilul să blocheze vaccinarea.

Îi scoatem pe români din sărăcie și nu îi mai țineți în logica ajutoarelor sociale.

Noi vrem bine, PSD și AUR vor răul.

George Simion (AUR):

Domnul Cîțu este un fricos care a ajuns dintr-o întâmplare nefericită prim-ministrul României.

L-a luat domnul Orban de pe stradă și acum vine în fața Parlamentului să vorbească despre alegerile interne din PNL. Ar trebui să vă fie rușine.

Vă e frică de noi, de români. Aveți de ce să vă fie frică. Nu aveți curajul să mergeți nicăieri fără gardă de corp.

Nu aveți de ce să fiți prim-ministru.

Ne-a sunat primarul de Voineasa și ne-a întrebat când retrogedați pădurile pe care nu aveați niciun drept să le luați dvs. și familiei dvs.

Vreți să impuneți o educație pornografică în școală.

Nici electoratul nu e mulțumit pentru că vă întreabă cu pensiile speciale ce faceți? De șase luni sunteți prim-ministrul României.

Camionangiilor le impozitați diurna. Ne-au sunat proprietare de restaurante, hoteluri, pe care nu i-ați ajutat în niciun fel. V-ați pus pe capul lor, cum protejați afacerile?

În județul Galați își aruncă castraveții pentru că nu au unde să îi vândă, pentru că micul antreprenor român nu este protejat.

Totul e „wow” într-o Românie fantastică în care trăiți dvs. În realitate viața e din ce în ce mai grea. Prețurile au crescut.

Nu faceți nimic nici pentru Roșia Monta, nici pentru Valea Jiului, nici pentru CEO Oltenia.

Înaintea ședinței, președintele PSD Marcel Ciolacu a spus despre decizia luată în Coaliție ca parlamentarii Puterii să rămână în bănci că „e o decizie de oameni fricoși”. „Nu au încredere în colegii lor, e o decizie de oameni fricoși, de oameni lași”. Întrebat despre șansele moțiunii, Ciolacu a spus „haideți să vedem”.

Cum arată ultimele calcule

În acest moment, PSD are 157 de parlamentari, AUR – 44 de parlamentari, iar opoziția s-ar putea baza și pe trei parlamentari neafiliați: Diana Șoșoacă, Mihai Lasca și Francisc Tobă, toți trei intrați în Parlament pe listele AUR.

În total, în condițiile în care toți parlamentarii opoziției vor fi prezenți, ar putea vota pentru demiterea guvernului 204 senatori și deputați. Pentru ca moțiunea să fie adoptată este nevoie de 234 de voturi, iar celor din PSD le lipsesc 30 de voturi ca să dărâme guvernul.

Săptămâna trecută, prim-vicepreședintele PSD Sorin Grindeanu spunea că se așteaptă ca moțiunea să fie votată și de o parte dintre cei 18 parlamentari ai minorităților naționale.

Însă, fără voturi din arcul puterii, moțiunea nu are nicio șansă să treacă, lucru recunoscut și de președintele PSD Marcel Ciolacu.

„PSD este în integralitate, nu este nicio absență. Era un singur parlamentar care are o boală incurabilă și era sub tratament, dar vine la această moțiune. Am înțeles că tot grupul AUR este prezent. Parlamentarii neafiliați au anunțat. Presupun că vor fi voturi și de la minorități. Ar trebui 20 de voturi să vină din arcul guvernamental ca moțiunea să treacă. În jur de 20, mai exact 18”, a declarat, luni, Marcel Ciolacu.

Președintele PSD speră ca parlamentari liberali să voteze moțiunea, pe fondul tensiunilor din partid între cele două tabere, înaintea Congrsului din septembrie. „Un balon de săpun”, îi răspunde Ludovic Orban.

„Au fost foarte multe minciuni vehiculate de PSD ca parlamentari fie din PNL sau din alte grupuri să voteze moțiunea de cenzură. Consider o jignire declarațiile liderilor PSD prin care au lansat aluzii că eu aș putea vreodată să cer parlamentarilor PNL să voteze o moțiune a PSD. Este un balon de săpun și nu are nici cea mai mică șansă să treacă.”, a declarat, luni, președintele PNL.

Parlamentarii Puterii

PNL – 134 de parlamentari

USR PLUS -80 de parlamentari

UDMR – 29 de parlamentari

Minoritățile naționale – 18 parlamentari

Total: 261 de parlamentari

Parlamentarii Opoziției

PSD – 157 de parlamentari

AUR – 44 de parlamentari

Neafiliați – 4 parlamentari (1 parlamentar nu votează)

Total: 204 parlamentari

Voturi necesare

Total: 466 de parlamentari

Voturi necesare pentru demiterea Guvernului – 234

