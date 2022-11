Modificări la statutul elevului: Sancţiuni dure pentru copiii violenţi, dar şi pentru directori

După ce tot mai multe cazuri de violență au fost înregistrate în școli, autorităţile anunţă că statutul elevului va fi modificat. Toate obiectele interzise în unităţile de învăţământ vor fi specificate foarte clar în noul statul al elevului, la care autorităţile au început să lucreze de astăzi. Vor fi sancţiuni dure pentru copiii violenţi, dar şi pentru directorii care nu iau măsuri pentru combaterea agresiunilor.

Imagini revoltatoare au filmate în vecinătatea Căminului Cultural din Niculeşti, judeţul Dâmboviţa. Un elev în vârstă de 12 ani este umilit şi bătut de mai mulţi minori cu vârste cuprinse între 10 şi 14 ani. În urma verificărilor făcute, poliţiştii au întocmit un dosar penal.

În ultimele două săptâmâni, astfel de scene petrecute în special la şcoală au ieşit tot mai des la iveală.

Autorităţile anunţă că statutul elevului va fi modificat. În primul rând va conţine o listă foarte clară de obiecte cu care elevii nu vor avea voie în şcoală. E vorba de cuţit, briceag sau alte obiecte ascuţie, ciocan, grenadă, otravă, recipiente cu gaz sau brichete.

Primele discuţii au avut loc deja la Ministerul Educaţiei.

Reprezentanţii părinţilor au venit şi cu o serie de alte propuneri, printre care pază în şcoli – acolo unde aceasta nu există.

De asemenea, reprezentanţii părinţilor ar fi de acord cu percheziţionarea elevilor.

Iulian Cristache, preşedintele Federaţiei Asociaţiilor de Părinţi: Bun, nu ai voie să ai cuţit, paznicul nu are voie să-l controleze, profesorul nu are voie să-l controleze, directorul nu are voie, cu ce mă ajută că e trecut în statutul elevului că nu ai voie? Nu ai voie nici pe stradă să ai arme albe.

Reprezentanţii elevilor consideră însă că un control la intrarea la şcoală poate fi făcut doar în contextul unor ameninţări, altfel ei nu susţin măsura.

Robert Avram, preşedintele Consiliului Naţional al Elevilor: Fără doar și poate nu, cel puțin nu în forma în care se propune la acest moment, acolo unde există sesizări și indicii clare că ceva se întâmplă, acolo se poate interveni și pe cale legală, dar să trecem în extrema în care verificăm elevii doar de la un simplu zvon, acolo nu suntem de acord.

Reprezentanţii elevilor insistă că e nevoie de multă consiliere în şcoli, ba chiar în unele cazuri ar trebui să fie obligatorie.

În prezent, consilierea elevilor violenţi este posibilă doar cu acordul părinţilor.

Recent, Ministerul Educaţiei a lansat o campanie publică de combatere a violenţei în şcoli.

Ligia Deca, ministrul Educaţiei: Şcoala este un spaţiu al învăţării şi al socializării, nu al loviturilor. Refuzaţi să fiţi părtaşi la orice act de agresiune fizică sau verbală, şantaj, bullying sau chiar cyberbullying!

În jur de 30% din unităţile de învăţământ din România nu au nici sisteme de supraveghere video, nici paznici la poartă.

Noul statut al elevului va fi gata până în luna decembrie a acestui an.

