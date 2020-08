Modernizarea secției de radiologie a Spitalului Municipal Aiud continuă. A fost instalat un aparat de radiologie cu prindere în tavan

Într-o postare pe pagina de socializare, Spitalul Municipal Aiud a anunțat continuarea modernizării Laboratorului de Radiologie și Imagistică Medicală prin instalarea aparatului de radiologie DIGITAL DRGEM Co.

„Continua modernizarea Laboratorului de Radiologie si Imagistica Medicala (LRIM): A fost finalizata pregatirea spatiului si instalarea aparatului de radiologie DIGITAL DRGEM Co (Corea de Sus), Model GXR-82 SD cu prindere in tavan. Aparatul digital cu prindere in tavan, o premiera in cadrul LRIM, ofera multiple avantaje operatorilor si permite un diagnostic mai rapid si mai precis.

Telediagnosticul devine astfel o optiune nu doar in ceeea ce priveste diagnosticul prin Tomografia Computerizata dar si prin Radiodiagnosticul digital. Sistemul integrat PACS permite trasnmiterea rapida a informatiilor catre Sectiile si specialistii care au solicitat examinarea din cadrul Spitalului sau in afara la Institutiile cu care se colaboreaza.

Documentatia pentru obtinerea autorizatiei a fost trimisa la CNCAN conform procedurii urmand ca in scurt timp aparatul sa fie efectiv dat in folosinta.

Chiar si in aceasta perioada dificila incercam sa continuam dezvoltarea serviciilor medicale pentru a fi la inaltimea chemarii pe care o traim zi de zi”, a scris Spitalul Municipal Aiud pe pagina de Facebook.