Modernizarea școlii gimnaziale „Ioan de Hunedoara” din Sântimbru: Dotare cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale. Licitația lansată pe SEAP

Administrația comunei Sântimbru a lansat recent licitația pe Sistemul Electronic de Achiziții Publice, care prevede dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a școlii gimnaziale „Ioan de Hunedoara” din comună.

Potrivit documentației, în urma analizei de nevoi efectuate la nivelul Școlii Gimnaziale „Ioan de Hunedoara” din comuna Sântimbru, s-a identificat lipsa echipamentelor digitale care să contribuie la desfășurarea procesului educațional. Astfel, pentru o răspunde nevoii de a avea un act educațional performant, atât pentru creșterea competenței digitale a elevilor cât și pentru digitalizarea întregului proces educațional, se impune achiziționarea unor echipamente digitale.

Astfel, s-a identificat posibilitatea accesării unei finanțări nerambursabile prin intermediul apelului de proiecte

PNRR/2022/C15/MEDU/I9./I11./I13./I14./ Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ

preuniversitar și a unităților conexe.

Obiectivul general al proiectului este asigurarea echipamentelor digitale necesare desfășurării activității educaționale.

Obiectivul specific al achiziției este digitalizarea activității educaționale și implicit îmbunătățirea calității actului educaționale.

Se vor achiziționa:

Lot 1- Echipamente digitale pentru laboratorul de informatică

-Microfon ambiental 1

-Sistem desktop + monitor 16

-Sistem audio 1

-Multifuncțională 1

-Cameră videoconferință 1

-Router wifi 1

Lot 2 – Echipamente digitale pentru sălile de clasă/ grupă

-Tablă interactivă + suport 5

-Sistem sunet 12

-Cameră videoconferință 12

-Multifuncțională 12

-Laptopuri sau sisteme all-in-one 5

-Scaner documente portabile 12

Lot 3 – Echipamente digitale pentru laboratorul multidisciplinar

-Tablă interactivă + suport 1

-Laptop 1

-Sistem de sunet 1

-Cameră videoconfernință 1

-Multifuncțională 1

-Scaner documente portabile 1

Lot 4- Echipamente digitale pentru cabinetele școlare

-Sistem all in one 1

-Multifuncțională 1

-Scaner documente portabile 1

-Sistem audio 1

-Tablă interactivă + suport 1

-Laptop 1

-Multifuncțională 1

Valoarea totală estimată a investiției este de 271.148,46 lei.

