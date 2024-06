Modernizarea infrastructurii digitale a Școlii Gimnaziale „Ioan Maiorescu” din Bucerdea Grânoasă. Licitația de peste 200.000 de lei lansată pe SEAP

Administrația comunei Bucerdea Grânoasă, a scos licitația, pe Sistemul Electronic de Achiziții Publice, care prevede modernizare infrastructurii digitale a Școlii Gimnaziale „Ioan Maiorescu”.

Conform caietului de sarcini, în urma analizei de nevoi efectuate la nivelul Școlii Gimnaziale „Ioan Maiorescu”, s-a identificat lipsa echipamentelor digitale care să contribuie la desfășurarea procesului educațional. Astfel, pentru o răspunde nevoii de a avea un act educațional performant, atât pentru creșterea competenței digitale a elevilor cât și pentru digitalizarea întregului proces educațional, se impune achiziționarea unor echipamente digitale.

S-a identificat posibilitatea accesării unei finanțări nerambursabile prin intermediul apelului de proiecte PNRR: Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe.

Se va furniza:

Lot 1 – Echipamente digitale pentru laboratorul de informatică

– Scaner portabil de documente- 1 buc;

– Microfon ambiental- 1 buc;

– Sistem desktop + monitor- 26 buc;

– Sistem sunet- 1 buc;

– Multifuncțională- 1 buc;

– Cameră videoconferință- 1 buc;

– Router wifi- 1 buc.

Lot 2 – Echipamente digitale și produse software pentru sălile de clasă/ grupă. Se va achiziționa:

– Tablă interactivă + suport – 4 buc;

– Laptop – 4 buc;

– Sistem sunet – 4 buc;

– Cameră videoconferință – 4 buc;

– Multifuncțională – 4 buc;

– Scaner portabil de documente – 4 buc;

Lot 3 – Echipamente digitale pentru laboratorul multifuncțional. Se va achiziționa:

– Tablă interactivă + suport – 1 buc;

– Laptop – 1 buc;

– Sistem all in one – 1 buc;

– Sistem de sunet – 1 buc;

– Cameră videoconferință – 1 buc;

– Multifuncțională – 1 buc;

– Scaner portabil de documente – 1 buc;

Lot 4 – Echipamente digitale pentru cabinetele școlare. Se va achiziționa:

– Sistem all in one – 1 buc;

– Multifuncțională – 1 buc;

– Scaner portabil de documente – 1 buc;

– Sistem audio – 1 buc;

– Microfoane – 3 buc;

– Ochelari VR – 5 buc;

– Boxe – 1 buc;

– Tablă interactivă + suport – 2 buc;

Valoarea totală estimată este de 256.502.85 de lei. Data finală la care se pot depune ofertele este 03.07.2024, ora 15:00 pentru toate loturile.

