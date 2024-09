Moarte sau (Energie pentru) Viață pentru oamenii care stau în bezna caselor fără energie electrică

MOARTEA va rezolva problema Caselor fără energie electrică locuite permanent din România în următorii 10 ani. Asociația Energia Inteligentă oferă alternativa, acestor persoane condamnate la întuneric, prin electrificarea caselor locuite permanent prin proiectul Energie pentru VIAȚĂ.

Politicile de eradicare a acestei ”RUȘINI” a României, propuse de acum 6 luni de Asociația Energia Inteligentă au rămas în mare parte fără ecou. Exceptând Ministerul Energiei, care prin Ministrul Energiei Sebastian Burduja, s-a implicat activ și a sprijinit AEI în activitatea de electrificare a caselor în regim de voluntariat, Ministerul Mediului și ANRE au rămas surzi la strigătul disperării care lasă an de an cca 500 de case neelectrificate, fără locatari.

Analizând modul în care a evoluat situația imobilelor fără energie electrică locuite permanent, între anii 2017 și 2024, în județul Alba,constatăm următoarele:

-16% din imobile neelectrificate au fost electricificate în ultimii 7 ani,

-45% din imobilele fără energie electrică au fost abandonate/părăsite/distruse în ultimii 7 ani,

-74% din persoane au murit/părăsit locuințele în ultimii 7 ani,

-media de vârstă a locuitorulkor care stau în case neelectrificate a crescut de la 67 la 74 ani, în ultimii 7 ani,

Extrapolând aceste date în 10 ani ”MOARTEA” va rezolva problema Caselor fără energie electrică locuite. Sună groaznic!

Asociația Energia Inteligentă oferă alternativa acestor persoane sărmane prin electrificarea caselor locuite permanent prin Proiectul Energie pentru VIAȚĂ.

Asociația Energia Inteligentă a prezentat în luna aprilie 2024, rezultatele inventarierii locuințelor neracordate la rețeaua de energie electrică din România și a întocmit „Registrului Electronic Național al Gospodăriilor fără Energie Electrică din România” (RENGEER), care a relevat un număr de 5.494 de gospodării fără energie electrică, locuite de 11.611 de persoane, dintre care 4.777 au vârsta de până în 18 ani. Îngrijorător este faptul ca 87% din casele fără energie electrică nu au cadastru ceea ce face dificilă abordarea instituțională a rezolvării acestei probleme, 64% din persoanele care locuiesc în case fără energie electrică au venituri estimate sub venitul minim per persoană și gospodărie în România, așadar chiar și racordarea acestora la o rețea de distribuție, ar face dificilă plata energiei electrice consumată, în 53% din cazuri accesul la imobilele fără energie electrică este dificil, iar pentru 10% nu există drumuri de acces.

Urmare a acestei inventarieri Asociația Energia Inteligentă a propus dezvoltarea următoarelor direcție în vederea eradicării sărăciei energetice extreme și atingerea dezideratului – zero case locuite permanent fără energie electrică:

– Energie pentru Viata – programe responsabilitate socială care să permită electrificarea caselor greu accesibile, fără căi de acces și care nu sunt atractive a fi electrificate în regim comercial prin programe specifice – activitate la care Ministerul Energiei s-a implicat activ

– Extinderea retelelor de distribuție a energiei electrice fezabile – obligație impusă operatorilor de distribuție în a 5 perioadă de reglementare – deși ANRE a aprobat în cursul lunii iunie 2024 aceste Planuri, nu a ținut seama de sugestiile AEI privind aprobarea unor indicatori pentru extinderea rețelei de distribuție în anumite zone care îndeplinesc anumiți indicatori tehnico-economici.

-Casa Verde pentru Sărăcie Energetică Extremă – deși Ministerul Mediului dorește lansarea unei noi ediții a Programului Casa Verde peste 12 zile, aceasta nu are nici o componentă pentru casele care ar avea cu adevărat nevoie de acești bani – casele locuite permanent fără energie electrică așa cum a sugerat AEI în luna aprilie 2024. Ministerul Mediului din nou a realizat un program pentru bogați (majoritatea celor care au accesat acest program în trecut aveau venituri peste salariul mediu din România) din banii săraciilor (pătura săracă largă a României contribuie masiv prin diferitele taxe la constituirea acestor fonduri).

Asociația Energia Inteligentă demonstrează de 4 ani că se poate, că opțiune este VIAȚA și pentru oamenii care stau în întuneric. AEI a finalizat sâmbătă 31.08.2024, o nouă etapă în care a electrificat 9 case dintr-un cătun al orașului Câmpeni, ajungând astfel ca în ultimii 4 ani să electrifice 51 de imobile (39 de case, 10 stâne și 2 refugii montane), din 25 de localități și 5 județe.

Mai multe detalii: https://asociatiaenergiainteligenta.ro/epv/

Dumitru Chisăliță

Președinte Asociația Energia Inteligentă

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI