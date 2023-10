Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia), eliminare dramatică, după un meci incredibil, la WTA Transylvania Open Cluj-Napoca!

Miriam Bulgaru, tenismena legitimată la CSM Unirea Alba Iulia, a făcut meciul carierei în optimile de finală ale WTA Transylvania Open Cluj-Napoca!!! Sportiva din Cetatea Marii Uniri fost eliminată însă, dramatic, în optimile de finală de Rebeka Masarova (a 4-a favorită), scor 6-3, 6-7 (8), 0-6, după o partidă care a durat două ore și 38 de minute.

Punctul cheie al jocului a fost setul secund, extrem de spectaculos, în care Miriam Bulgaru a revenit incredibil, de la 0-5, a condus cu 6-5 și a servit pentru victorie, într-un roller coster electrizant! Sportiva din Cetatea Marii Uniri a dovedit că are potențial pentru a-și măsura forțele cu jucătoare din Top 100.

O partidă intensă și dramatică, cu un set secund spectaculos, încheiat la tie-break, moment de încărcătură în care Miriam Bulgaru a mai salvat alte 4 mingi de set (7 în total!), dar Masarova s-a impus cu 10-8. Oboseala, problemele fizice și căderea psihică și-au pus amprenta în setul decisiv, în care albaiulianca nu a mai făcut față ritmului, cu toate că a anulat două mingi de meci!

Prestație remarcabilă a tenismenei din Alba Iulia, care a reușit să-și adjudece primul set (6-3) și să revină miraculos în al doilea, de la 0-5, salvând 3 mingi de set, ajungând, incredibil, la 6-5 și să servească pentru câștigarea întâlnirii

Miriam Bulgaru a realizat o partidă senzațională, cu o putere fantastică de revenire, punând-o la respect pe adversara situată cu peste 140 de locuri mai sus în ierarhia WTA!!

Tenismena din Spania, cea mai bine clasată dintre jucătoarele rămase în turneu, a avut mult de tras în primul set, unul dominat de Miriam Bulgaru. Albaiulianca a făcut cel mai bun set din carieră și a reușit surpriza, impunându-se cu 6-3. Setul secund a debutat cu un game prelungit, de 14 minute, Miriam ratând break-ul! S-a făcut 0-5, dar Bulgaru nu a renunțat, a salvat o minge de set (la 3-5) și scorul s-a strâns la 4-5, cu o revenire extraordinară, având și serviciul! Miriam a anulat alte două mingi de set și a egalat! Jucătoarea din Alba Iulia și-a adjudecat 6 game-uri consecutive și a servit pentru câștigarea partidei, însă s-a ajuns la tie-break

Jucătoarea din Alba Iulia reușise în turul precedent prima sa victorie într-un turneu WTA, cu Ipek Oz (Turcia), în două seturi (7-5, 6-3).

Învingătoarea acestei partide va juca vineri, în sferturi cu câștigătoarea întâlnirii dintre Ana Bogdan și Nikola Bartunkova (Cehia), programată mâine.

În joc sunt puse 280 de puncte WTA și premii în valoare de 259.303 dolari. „Aș zice că a fost cel mai bun an din cariera mea. Am jucat la două Grand Slam-uri, am jucat câteva turnee mari, niște experiențe la care am visat de când eram mică. Niște experiențe care mă motivează enorm. Îmi doresc să rămân cât mai mult aici, în lumea WTA„, a explicat Miriam Bulgaru.