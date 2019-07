Mircea Trifu renunță la independență și se înscrie într-un partid. Acțiunea Națională Alba – A.N.A: “Politica noastră este Alba Iulia”

Joi, 4 iulie 2019, am demarat acest proiect politic pornind de la o constatare că, în momentul de față, în Consiliul Local Alba Iulia, în loc să fie reprezentanții albaiulienilor, sunt prezente doar partidele politice.

În cei 3 ani în care am fost onorat să îi reprezint pe albaiulieni în Consiliul Local, am simțit din plin cum la multe proiecte propuse de mine, s-a opus o mașinărie de vot încărcată de o comandă politică ce are un principiu nociv la bază: “Orice propunere care nu este a noastră trebuie respinsă” .

Acest mecanism a făcut ca în ultimii 15 ani de activitate Consiliul Local Alba Iulia să nu aprobe nici măcar un proiect propus de altcineva decât de primar, fapt care a dus la un sistem totalitar.

Din păcate legea administrației nu dă posibilitatea cetățenilor să poată accede în consiliile locale, candidând din partea unor platforme civice, considerând că singura soluție pentru ca albaiulienii să fie reprezentanți este această ambarcațiune pe care au numit-o sugestiv Acțiunea Națională Alba A.N.A.

Marea dramă pentru cetățenii din întreaga țară este că partidele conduse de la centru funcționează ca niște SRL-uri, iar consiliile locale devin angajate interesului de partid și nu mai au nici o legătură cu interesul cetățenilor.

La Alba Iulia s-a ajuns din acest motiv la situația în care mașinăria de vot, care are majoritatea, să voteze pe bandă rulantă, împotriva mai multor proiecte atât de mult dorite de albaiulieni, din care enumerăm doar câteva:

Elaborarea de studii de fezabilitate, de proiecte și exproprierea străzilor nemodernizate cu situație juridică complicată, care să ducă în final la modernizarea acestora. Au votat împotriva până și a transmiterii ședințelor de C.L. în direct pe site-ul Primăriei sau postării proiectelor de H.C.L. S-au împotrivit, la comandă politică, creșteri numărului de locuri de parcare pentru locuințele care se construiesc noi și a măririi procentului aferent zonelor verzi. Au votat totodată împotriva elaborării unui regulament riguros în ceea ce privește esteticul clădirilor. Culmea cinismului ss-a atins ccând “partidul stăpân în toate” a decis că trebuie să se împotrivească acordării de reducere cu 50% pentru abonamentele elevilor de către Primărie, așa cum prevede legea învățământului.

Hărțuirea albaiulienilor în chestiunea “problema parcărilor”, amenzile uriașe pentru ridicarea mașinilor, cât și faptul că Alba Iulia nu are o zonă de dezvoltare economică comparativă măcar cu Ciugudul sau Galda de Jos, nu are măcar o arenă sportivă modernă, un ștrand public sau un teatru, iar Casa de Cultură a Sindicatelor se descompune. Cinematografele din oraș sunt deja boli cronice care provin toate din acest sistem bolnav.

Ca urmare a celor scrise mai sus, vă chem pe toți albaiulienii alături de noi, pe toți cei care sunteți mulțumiți de activitatea mea în cei 3 ani ca și consilier local independent și vă doriți ca începând cu anul 2020 să nu mai fiu de unul singur în Consiliul Local.

Nu întâmplător am ales să formez un grup de inițiativă alături de câțiva prieteni care m-au ajutat decisiv în toți acești ani.

Este vorba de domnul Iuliu Hada, alături de care am construit și Asociația Alba Iulia Infrastructură, de Dorin Petruțiu, cel mai voinic vector civic pe care îl cunosc în Alba Iulia, Sergiu Cioca, cel mai bun prieten al Pădurii Mamut și a ideii de ecologie în Alba Iulia și evident soția mea Mariana, fără a cărei sprijin nu aș fi putut face nimic.

Vă aștept alături de noi!

Al dv. Consilier Local A.N.A.,

Mircea Trifu