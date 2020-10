Mircea Hava: „Am lăsat actualului primar 45 de proiecte cu fonduri nerambursabile europene… Am semnat, personal, pentru Alba Iulia, contracte de finanțare de 87 de milioane de euro”

„Am lăsat actualului primar 45 de proiecte cu fonduri nerambursabile europene… Am semnat, personal, pentru Alba Iulia, contracte de finanțare de 87 de milioane de euro” • Interviu cu Mircea Hava, preşedintele PNL Alba

– Domnule Mircea Hava, cum arată prezentul politic pentru PNL Alba, la finalul alegerilor locale și în pragul celor parlamentare?

– Arată exact așa cum trebuie să se petreacă lucrurile într-o democrație: cum și-au dorit și își vor dori alegătorii. În Alba, electoratul nu a întors, niciodată, ștampila de vot împotriva celor care și-au făcut treaba, a celor care au lucrat cu seriozitate. Dacă privim în ansamblu, valoarea scorului politic din județ rămâne net în favoarea noastră, a liberalilor, dar dacă facem o analiză în detaliu e clar că trebuie să ne revanșăm față de albaiulieni. Și fiți sigur că o vom face!

– Mai exact?

– După cum știți, am simțit pe pielea noastră un vot nuanțat, un rezultat de compromis, dacă vreți. Am câștigat Consiliul Local Alba Iulia, dar am pierdut un singur post, cel de primar. Nu e o situație peste care să treci, cu una cu două, mai ales când știi ce ai lăsat în urmă și că, pe „semnătura” ta, urmează să vină în oraș investiții de zeci de milioane de euro pentru care nu mai ai siguranța să spui: DA, vor fi duse la capăt. Am lăsat un oraș cu vistieria plină!

Bătăliile grele pentru a câștiga acești bani le-am dus în ultimul meu mandat și sunt bucuros că le-am câștigat pentru albaiulieni. Așa cum știți însă, liberalii nu sunt oamenii care acceptă resemnarea, pentru simplu motiv că Alba Iulia e un oraș care, de ani de zile, a fost invidiat de toată România. Așadar, rămânem aici pentru a completa orice neajuns al actualei administrații și pentru a ne asigura că în primărie nu se stă de vorbă fără să se facă nimic. Vom lupta împotriva habarnismului, diletantismului și fumigenelor de comunicare și marketing. Orașul nu are nevoie de un primar-statuie, ci de mâneci suflecate și muncă infinită.

– Pentru că vorbeați de proiecte, cât de mult ați „încărcat” fișa postului pentru actualul primar?

– La cât s-a muncit în ultimii ani, vă spun, din capul locului, că marile priorități nu sunt fantasmagoriile pe care le-am auzit cu toții în campanie. Tramvaie și spitale noi! Aș fi mulțumit ca lucrurile să fie preluate și duse mai departe și nu, Doamne-ferește, să ajungem să ne întoarcem la opaiț, din punct de vedere administrativ. Eu vă spun că în primărie sunt oameni competenți, cu drag de oraș, „soldați” care așteaptă ținte clare de la „comandant”. Lor nu le poți da gloanțe oarbe! Iar banii europeni, mare atenție la ce vă zic, înseamnă reduta care trebuie apărată, nu predată sau, mai rău, prădată.

Amintesc, ceea ce unora nu le convine: până anul trecut, am semnat, personal, pentru Alba Iulia, contracte de finanțare de 87 de milioane de euro (406.287.272 lei), bani care sunt răsplata muncii unei echipe foarte bine conduse. Pentru următoarea perioadă înseamnă un raport de 1175 de euro/locuitor. Am lăsat actualului primar 45 de proiecte cu fonduri nerambursabile europene cu contracte de finanțare semnate, cu licitații în derulare sau cu lucrări începute sau finalizate; de exemplu, Liceul Sportiv, Palatul Principilor, reabilitarea termică a blocurilor. Acestor proiecte li se adaugă cele în derulare cu fonduri guvernamentale, precum modernizarea str. Brândușei din cartierul Pâclișa. Am lăsat câteva zeci de proiecte în pregătire, unele depuse la finanțatori și aflate în evaluare.

Adăugați un portofoliu de proiecte depus la Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru pentru obținerea de asistență tehnică necesară pregătirii proiectelor din perioada de programare 2021 – 2027. Am format o echipă care a știut să fie cu un pas înainte și să ne pregătim la timp temele pentru oportunitățile de finanțare ce bat la ușă. Planul de Urbanism General, Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană și Planul de Mobilitate Urbană Durabilă au permis și ne permit pregătirea unor proiecte în continuarea celor pe care le-am derulat în oraș și de care albaiulienii au atât de multă nevoie: de exemplu centurile ocolitoare pe relațiile de nord-vest și sud-est.

– Concret, unde vor fi investiți banii la care ați făcut referire?

– În zeci de kilometri de drumuri modernizate, în rețele de iluminat inteligent pe mai bine de 200 de străzi din oraș, reabilitarea termică a peste 1700 de apartamente, digitalizarea administrației, amplasarea de camere de luat vederi, 13 autobuze electrice pentru un transport ecologic în Alba Iulia, zeci de kilometri de piste de biciclete, în zeci de stații de transport public moderne, în sute de biciclete, în clădiri de patrimoniu, grădiniță nouă și alte obiective care generează dezvoltare, siguranță și confort pentru fiecare dintre noi.

La Alba Iulia, terenul e pregătit. Munca a început de ceva vreme. Ea trebuie continuată și știu că cei pe care i-am lăsat în primărie, o vor continua. Îi obligă contractele, clauzele de termene, rigorile programelor de finanțare europeană. Eu am încredere în colegii mei, cu care am făcut echipă și am câștigat toate bătăliile pe care ni le-am asumat împreună. Chiar dacă nu mai am stiloul de primar în mână, am de partea mea experiența, știința de a face lucrurile să se întâmple, am un capital imens de legături, știu cum să dărâm zidurile birocrației și să înving mentalitatea „nu se poate”, indiferent unde o întâlnesc.

Pentru proiectele lor, pentru ceea ce am început fezabil împreună, mă vor avea alături ori de câte ori au nevoie și pe mine și pe cei din echipa mea, cu care lucrăm la Bruxelles sau pe colegii politici din guvern și parlament. Voi reveni în perioada următoare cu detalii despre proiectele începute și lăsate moștenire orașului pe pagina mea de Facebook, unde voi prezenta detalii despre ce urmează să se finalizeze până cel târziu la 31 decembrie 2023.

– Credeți că Alba Iulia își va păstra ritmul și eficiența dovedite până acum?

– Sunt optimist-rezervat! Prin majoritatea pe care PNL o are în Consiliul Local Alba Iulia vom determina executivul primăriei să livreze rezultate. Nu vom accepta ca unora să li se încovoaie spatele de la muncă iar altora să li se umfle pieptul, doar pentru că așa dă bine-n poză. Rămânem în deplin acord cu realitatea, cu ce vor cetățenii și vom supraveghea, punct cu punct, lista cu cele „de făcut”. Când e vorba de seriozitate, și asta am dovedit-o, nu accept altă măsură. E singurul parteneriat pe care eu și PNL îl putem garanta orașului pentru care vom continua să luptăm. Acum, e drept, nu mă aștept să primesc mulțumiri de la cel pe care l-am avut coleg de administrație mai bine de 6 ani și căruia i-am lăsat în grijă atât de multe proiecte pentru albaiulieni. Însă, îi transmit să fie convins și el și colegii lui politici (unii nu chiar atât de „noi”) că așteptările noastre, ale tuturor, nu sunt deloc puține sau neînsemnate.