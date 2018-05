Ministrul Transporturilor: E greu să construieşti în România cu muncitori foarte puţini

Lucian Şova, Ministrul Transporturilor, a declarat, joi, că „este greu să construieşti în România cu muncitori foarte puţini”, criticând faptul că la proiecte de sute de milioane de euro lucrează 1.500 de munctitori.

„Eu descopăr astăzi că este greu să construieşti în România cu muncitori foarte puţini. Avem contractori cele mai importante companii de construcţii din Europa. Cele mai multe şantiere de construcţii de astăzi sunt gestionate de cei mai impozanţi constructori din Europa. Atât în vizitele pe care le-am făcut eu, cât şi în vizitele pe care le fac secretarii de stat din Ministerul Transporturilor, am constatat că nu sunt mai mult de 100-200 de muncitori pe şantiere care vizează zeci de milioane de euro, şantiere care nu mai sunt ţinute pe loc de lipsă de autorizaţii, de expropieri sau alte condiţionalităţi care ţin de alţii”, a declarat Lucian Şova.

El a mai spus că şantiere de „sute de milioane de euro merg înainte cu vreo 1.500 de muncitori”.

„Nu se poate să facem abstracţie de acest lucru. Sigur, nu o spun ca să mă plâng. Am fost pe joncţiunea cu Bucureştiul cu autostrada A3 şi am numărat de două ori, într-o sâmbătă şi într-o miercuri. Nu am numărat doar vreo 10-20. Nu pot să cred că la câteva sute de metri de lucrare (…) îi vom putea avea înainte de luna septembrie”, a adăugat ministrul Transporturilor.

Şova a mai spus că majoritatea proiectelor, mai ales pe infrastructura rutieră, au fost promovate cu proiectarea şi execuţia în sarcina antreprenorului.

„Foarte des, sunt informat şi eu, în decursul timpului unele soluţii de proiectare au fost schimbate. De asemenea, au fost validate iniţial soluţii propuse de antreprenorii care au câştigat cu oarecare diferenţe faţă de studiile de fezabilitate care au stat la baza acestor licitaţii. dau aici ca exemplu lotul III de pe Lugoj-Deva, administrat de firma COMSA, lot care prevedea un viaduct de 1.300 de metri în studiul de fezabilitate, lot care a fost ofertat aşa de unii antreprenori, câştigat de COMSA cu un viaduct de doar 300 de metri, iar acum am văzut cu ochii mei că partea de viaduct din proximitatea Mureşului s-a prăbuşit”, a adăugat Şova.

El a mai spus că pe lotul menţionat în prezent se fac doar remedieri.

„Nu s-a avansat cu un metru. Cu toate acestea, la întâlnirea pe care am avut-o acum două zile am primit asigurări că în acest an această lucrare va fi pregătită pentru recepţie. Nu pot să cred acest lucru”, a mai spus Lucian Şova.

Sursa: zf.ro

