Ministrul Sănătății, despre hrana din spitale: „Mi se părea normal ca şi pacienţii din România să primească aceeaşi sumă, cel puţin la fel ca refugiaţii din Ucraina”

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, afirmă că a militat pentru majorarea sumei alocate pentru masa pacienţilor din România, de la 11 lei la 22 de lei, la fel cum primeau şi refugiaţii din Ucraina. Rafila a adăugat că e foarte dificil pentru Ministerul Sănătăţii să controleze în fiecare dintre cele 400 de spitale din ţară dacă într-adevăr se cheltuiesc 22 de lei pentru masa pacienţilor, relatează news.ro.

Prezent în emisiune la Antena3, Alexandru Rafila a menționat că din 400 de spitale câte sunt în România, 67 sunt în subordinea directă a Ministerului Sănătăţii.

„În ceea ce priveşte masa în spitale, exemplul de la Bistriţa îl ştiam că am fost de două sau de trei ori la Bistriţa, am văzut spitalul, el este excelent nu numai din punct de vedere al atenţiei care li se acordă pacienţilor, ci şi din punctul de vedere al asistenţei medicale care se acordă acolo. Au un manager foarte-foarte bun şi respectarea procedurilor legale pentru acel manager este sfântă. În ţară sunt 400 de spitale, Ministerul Sănătăţii are vreo 67 dintre ele, restul de vreo 330 sunt la autorităţile locale, ele sunt cele care păstoresc aceste spitale. Nu e o scuză, e o statistică. Corpul de Control al ministrului Sănătăţii poate să meargă în situaţii punctuale şi merge foarte mult pe situaţii punctuale care nu se referă neapărat la masa pacienţilor, se referă la multe aspecte care ţin de încălcarea legii şi trebuie să mergem la diverse sesizări. Aceste controale le putem face cu inspecţia sanitară de la nivelul fiecărui judeţ, nu de la nivelul Ministerului Sănătăţii. Apropo de masă, Inspecţia Sanitară poate să constate dacă sunt respectate condiţiile igienice legate de furnizarea mesei”, a declarat Rafila, conform news.ro

El a mai spus că a militat pentru dublarea sumei pentru masa pacienţilor.

”Eu am militat pentru dublarea sumei de la 11 lei, la 22 de lei, în spitale şi acest lucru a coincis cu momentul în care s-a discutat despre alocaţia de masă pentru refugiaţii ucraineni în România, care primeau aceeaşi sumă. Şi mi se părea normal ca şi pacienţii din România să primească cel puţin aceeaşi sumă la fel ca şi refugiaţii din Ucraina. Faptul că există probabil furturi, pentru că nu pot să le calific altfel, dacă cei 22 de lei nu sunt folosiţi pentru masă şi sunt folosiţi pentru altceva, în momentul în care putem să constatăm că contractele sunt frauduloase sau furnizorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale, dar este imposibil ca pentru 400 de spitale să mă gândesc la o soluţie. Soluţia nu vine peste noapte, dar o să mă gândesc”, a mai spus Rafila, citat de news.ro.