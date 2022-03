Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila: „Eu nu aș discuta despre valul 6”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila (PSD), a declarat marți, într-o conferință de presă în care fost întrebat cum comentează temerile europene legate de al 6-lea val pandemic, că în opinia sa nu s-a terminat valul 5 în România.

„Eu nu as discuta despre al 6-lea val, cat timp acest val nu s-a incheiat. Noi acum discutam de o posibila continuare al acestui val 5 in functie de cum reactioneaza populatia la masurile recomandate. Sigur ca daca se ajunge ca cresterea numarului de cazuri sa se reflecte in spitale si sa puna probleme la acordarea asistentei medicale, masurile se vor lua la nivelul Guvernului”, a afirmat ministrul.

El a reiterat ideea că un nou val apare atunci cand discutam de alta tulpina.