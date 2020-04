Ministrul Educației: Cursurile ar putea fi reluate după ce se va termina starea de urgență

Monica Anisie, ministrul Educației a anunțat marți, într-o conferință de presă, că, în urma mai multor consultări, reluarea cursurilor se va face după finalizarea stării de urgență.

Probele scrise ale Evaluările Naționale și BAC ar putea fi organizate în luna iulie, iar programa nu va cuprinte materia aferentă semestrului al doilea.

Calendarele pentru înscrierea în clasa pregătitoare, la grădinită vor fi decalate și anunțate imediat ce va fi stabilită data reînceperea cursurilor.

„Pentru a ne proteja sanatatea suntem nevoiti sa stam in casa. Astfel pentru siguranta noastra am luat initial hotararea de suspendare a cursurilor pentru doua saptamani. Ulterior domnul presedinte Klaus Iohannis a decretat stare de urgenta si cursurile au continuat sa fie suspendate.

Am avut consultari cu partenerii educationali ai ministerului cu care am agreat masurile care se impun odata cu reluarea cursurilor. Data exacta privind reluarea cursurilor se va stabili in functie de pandemia de coronavirus precum si masurile comunicate de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta.

Scenariul de lucru prevede reluarea cursurilor dupa incetarea starii de urgenta si asigurarea tuturor masurilor pentru ca elevii si cadrele didactice sa fie in siguranta. Probele examenelor nationale ar putea fi organizate in luna iulie”, a spus ministrul Educației.

sursa: capital.ro stiripesurse.ro hotnews.ro