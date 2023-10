Ministrul de Finanțe nu mai vrea premii în companiile de stat! Marcel Boloș: „Este absolut ridicol”

Tradiții și Superstiții de Halloween 2023: Originea și obiceiurile sărbătorii

Halloween-ul, una dintre cele mai așteptate sărbători cu costume înfricoșătoare și dovleci sculptați, are origini în tradițiile celtice străvechi.

Cunoscută în întreaga lume, această sărbătoare își are rădăcinile în regiunile actualelor Irlanda, Marea Britanie și nordul Franței și era denumită „Samhain.”

Samhain marca încheierea sezonului agricol și debutul iernii, considerându-se și momentul în care lumea celor vii intra în contact cu lumea spiritelor. Era o perioadă sacrală în care se credea că spiritele strămoșilor reveneau pe pământ, iar oamenii se costumau în haine înfricoșătoare pentru a alunga spiritele malefice și a proteja recoltele.

În timp, tradițiile celtice s-au îmbinat cu obiceiuri romane și creștine, dând naștere sărbătorii Halloween așa cum o cunoaștem astăzi. Astfel, un vechi ritual agricol s-a transformat într-un eveniment global, bogat în tradiții și simboluri variate.

În fiecare an, oamenii aduc noutăți și inovații în sărbătorirea Halloween-ului, dar respectă și tradițiile vechi. Noaptea de 31 octombrie spre 1 noiembrie devine un prilej de distracție, dar și de respectare a unor obiceiuri și tradiții specifice.

Tradiții și Superstiții de Halloween 2023

Originea Halloween-ului

Halloween-ul, sau „Samhain,” are rădăcini adânci în istoria Irlandei și a altor regiuni celtice. Se spune că Samhain marca sfârșitul anului agricol și începutul iernii, momentul în care lumea celor vii se întrețesea cu lumea spiritelor. Era o perioadă sacrală în care spiritele reveneau pe pământ, iar oamenii se costumau în haine înspăimântătoare pentru a alunga spiritele rele și a proteja recoltele.

Sculptarea Dovlecilor

Tradiția sculptării dovlecilor, cunoscută și sub numele de „Jack O’Lanterns,” are origini în folclorul irlandez. Legendele spun că Jack, un bărbat șiret și lacom, l-a păcălit de două ori pe Diavol, obligându-l să promită că nu îi va lua sufletul. După moartea lui Jack, nici Raiul, nici Iadul nu l-au primit din cauza acțiunilor lui, astfel că a fost condamnat să rătăcească între cele două lumi, cu un tăciune aprins într-un nap pentru a-și lumina calea. Irlandezii au început să sculpteze fețe în napi și ridichi pentru a alunga spiritele rele, iar tradiția a continuat în America sub forma celebrului „Jack O’Lantern.”

Costume Tematice

Costumele sunt elementul central al Halloween-ului, permițând celor care sărbătoresc să-și exprime creativitatea și să intre în pielea personajelor preferate. Indiferent dacă sunt inspirate din filme, basme sau creații originale, aceste costume transformă noaptea de Halloween într-un carnaval plin de culoare, mister și distracție.

Trick or Treat

Tradiția colindatului de Halloween, cunoscută sub numele de „Trick or Treat?,” este așteptată cu nerăbdare de copiii din întreaga lume. Îmbrăcați în costume variate și originale, copiii bat la ușile vecinilor și întreabă „Trick or Treat?” („Păcăleală sau dulciuri?”), așteptându-se la dulciuri și alte surprize.

Filme de Groază

Halloween-ul oferă o ocazie excelentă pentru a te bucura de filme de groază. Mulți aleg să petreacă seara de Halloween privind filme clasice de groază sau serii de filme cu tematică macabră. Această obișnuință s-a răspândit atât de mult încât au apărut festivaluri de filme de groază organizate în jurul sărbătorii.