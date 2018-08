Ministerul Sănătății evaluează centrele de permanență, iar apoi va lua măsurile care se impun. Unele ar putea fi desființate

Ministerul Sănătăţii va face o evaluare a centrelor de permanenţă din ţară până la sfârşitul lunii septembrie, după care vor fi luate măsurile care se impun, în unele cazuri chiar de desfiinţare, dacă nu se justifică existenţa, afirmat ministrul Sorina Pintea.

Aceasta a precizat că nu doreşte desfiinţarea centrelor de permanenţă, dar că există situaţii de raportări şi decontări eronate cum s-a întâmplat în judeţul Timiş.

„A apărut în spaţiul public ideea că ministrul Sănătăţii vrea să desfiinţeze centrele de permanenţă. Nu, ministrul nu desfiinţează centre de permanenţă şi nu le va desfiinţa niciodată. Le evaluează. Primul raport al corpului de control, control care s-a făcut în judeţul Timiş, este finalizat. În judeţul Timiş sunt 48 de centre de permanenţă, din care 17 centre în Timişoara. Un medic lucra în 7 centre de permanenţă. Există decontări eronate, există raportări eronate. Da, putem greşi, dar aceste raportări înseamnă mulţi bani”, a declarat ministrul Sănătăţii.

Sorina Pintea a mai spus că tariful pe ora de gardă în centrul de permanenţă a crescut de la 12 lei pe oră la 40 de lei pe oră, adăugând că a crescut în acelaş timp şi numărul prezentărilor în Unitatea de Primiri Urgenţe.

„Asta mă face să cred că aceste centre nu sunt eficiente. Nu vom închide peste noapte, facem o evaluare şi luăm nişte măsuri. Acolo unde într-adevăr nu se justifică existenţa unui centru, nu va mai fi. Eu cred foarte mult în centrele de permanenţă. Sunt judeţe care nu au niciun centru, cum este Prahova. Brăila are 4 centre de permanenţă. Maramureş are 13 centre, Neamţ are 23 de centre. Toate acestea trebuie evaluate. Cât la sută sunt urgenţe reale în Unitatea de Primiri Urgenţe, cât la sută vin acolo să îşi facă analizele pentru că medicul de familie are numărul de locuri ocupate sau este în concediu? Vreau să fac acest tip de analiză şi dacă merită bani mai mulţi centrele de permanenţă, le dau, dacă nu, le dau la Unităţile de Primiri Urgenţe. Asta este de fapt ideea”, a argumentat ministrul Sorina Pintea.

Ministrul Sănătăţii a precizat că evaluarea va cuprinde şi nevoia de centre de permanenţă pentru că mai există zone în România care au nevoie de astfel de unităţi.

Sursa Agerpres