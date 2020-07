Mii de oameni cer DEMITEREA lui Andreea Esca de la Pro TV! Motivul pentru care s-a făcut o petiție împotriva prezentatoarei

O serie de conspiraționiști, care nu cred în existența coronavirusului, au postat pe internet un text prin care îi îndeamnă pe români să trimită o cerere tip la departamentul de resurse umane al postului Pro TV pentru demiterea Andreei Esca, scrie Antena 3.

Scandal în România după ce Andreea Esca a recunoscut că a fost infectată cu coronavirus. În prezent, mii de oameni îi cer demisia de la pupitrul știrilor PRO TV după ce a fost acuzată că nu mai are credibilitate în urma interviului în care a povestit drama prin care a trecut.

Peste 1000 de români au distribuit pe Facebook o petiție prin care se cere demisia Andreei Esca de la PRO TV. „Afară de la știri” este mesajul ce însoțește mesajul care a primit și foarte multe aprecieri în mediul online, fiind postat pe un grup de Facebook.

Mesajul celor care au făcut această petiție este unul extrem de agresiv: „Trimite mail la: resurseumane@protv.ro Subsemnatul: ….

solicit concedierea Andreei Esca de la programele de stiri ale trustului ProTV deoarece NU mai are credibilitate in fata romanilor din cauza informatiilor contradictorii pe care le-a oferit in interviul dat in data de 21/07/2020.

Doar din data de 13/07/2020 a lipsit de la stiri, in situatia in care au fost 5 zile inainte de acest eveniment in care sotul ei era bolnav de covid si era la spital.

Ea a continuat sa se prezinte la pupitru in fata telespectatorilor desi a avut contact cu o persoana infectata, fapt care arata o lipsa imensa de reponsabilitate din partea dansei, ori arata faptul ca toata povestea este falsa. De asemenea, doamna Andreea Esca a participat la o petrecere cu peste 50 de invitati, ceea ce arata din nou faptul ca are o conduita iresponsabila si lipsita de credibilitate.

In acelasi mod, familia dnei Esca a vandut intr-o perioada de criza masti la suprapret, prin firma dnului Eram. Intr-o perioada atât de dificilă, familia dnei Esca a demonstrat o mare lipsa de responsabilitate si empatie fata de romani.

Consideram ca doamna Esca reprezinta un pericol pentru opinia publica si dorim demiterea sa sau ca ea insansi sa isi inainteze demisia din trustul ProTV.

In caz contrar, tot trustul de televiziune are imaginea patata si voi refuza sa mai urmaresc orice emisiune a acestui post TV.

Va multumesc”, se arată în petiția apărută pe internet după interviu.

Grupul pe care a apărut mesajul se numește ”Vaccinuri – Citește Prospectul” și este descris ca o revoltă împotriva cenzurii informațiilor care îndeamnă la citirea prospectelor vaccinurilor.

Sursa: capital.ro