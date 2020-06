Mihail David, președintele PLUS Alba: Din păcate, așteptăm în continuare planul Guvernului de relansare pentru economie

Încă din data de 6 mai, eurodeputații Dacian Cioloș, președinte al PLUS, și Dragoș Pîslaru, șeful Comisiei Naționale de Politici Publice Economie și antreprenoriat în cadrul PLUS, au propus Guvernului Orban un plan de redresare economică post-criză corelat cu planul de relansare al Comisiei Europene. Planul propus de PLUS poate fi consultat aici. Principiile care ar trebui să stea la baza acestui plan de relansare economică au fost enunțate de europarlamentarul Dragoș Pîslaru aici.

A 27-a ediție a evenimentului „Ziua Întreprinzătorilor”, organizată joi, 11 iunie, de Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii, s-a desfășurat anul acesta online. Prezent la eveniment, premierul Ludovic Orban a anunțat investiţii de 40 de miliarde de euro în infrastructură în cadrul programului de relansare economică, program despre care a spus că este în curs de elaborare. Înainte de criză, România avea 4,2 milioane de angajaţi în mediul privat, din care aproape 1 milion lucrau în multinaţionale, iar restul lucrau în cele 540.000 de microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii. În ultimele două luni, peste 1 milion de oameni au intrat în diverse forme de șomaj, iar aproape 1,3 milioane s-au întors în ţară, în cea mai mare parte din cauza pierderii locurilor de muncă pe care le aveau în ţări precum Spania, Italia, Marea Britanie sau Germania. Întreprinderile româneşti mici şi mijlocii și microîntreprinderile sunt slab capitalizate, trăiesc de pe o zi pe alta şi se bazează pe creditul furnizor, adică pe marfa pe care o primesc şi pe care o achită într-o perioadă mai lungă de timp. Ca urmare a restricțiilor impuse pentru limitarea pandemiei, zeci de mii de întreprinderi private mici și mijlocii nu știu cât timp mai pot supraviețui. Cum Guvernul n-a elaborat încă programul de relansare economică, ori nu știe ce se întâmplă cu adevărat în România, ori perspectiva sa vizează mai degrabă alegerile decât relansarea economică.

Vineri, 5 iunie, România a evitat retrogradarea ratingului de țară de către agenția internaţională de rating Standard & Poor’s (S&P), aceasta confirmând rating-ul anterior „BBB minus”. Din categoria rating-urilor recomandate pentru investiții, „BBB minus” este cel mai scăzut și o retrogradare ar fi plasat România în categoria „junk”(gunoi), o categorie nerecomandată investitorilor. Țările care au un rating nerecomandat pentru efectuarea investițiilor sunt ocolite de investitori și se confruntă cu ieșiri de capital, consecințele fiind devalorizarea monedei naționale și majorarea ratei inflației.

Perspectiva ratingului României rămâne negativă în viziunea agenţiei S&P din cauza deficitelor gemene, adică deficitul bugetar, cheltuim mai mulți bani de la bugetul de stat decât încasăm din taxe, redevențe și impozite și deficitul de cont curent, importăm mai multe bunuri din alte țări decât reușim noi să exportăm, iar la sfârșitul anului 2019 erau cele mai mari din Europa, la care se adaugă recesiunea cauzată de pandemia COVID-19. S&P estimează că economia României se va contracta cu 5,5% în 2020 după ce, anterior pandemiei, previzionase o creștere de 3,5%. O eventuală retrogradare în sectorul „junk” ar fi însemnat pentru România dificultăți mari în finanțarea deficitului bugetar.

Economia României ar putea fi salvată prin instalarea unui guvern responsabil, cu oameni competenți, profesioniști și integri în urma alegerilor parlamentare, condus de președintele PLUS, Dacian Cioloș.

Alianța USR PLUS își va asuma guvernarea României în cea mai dificilă perioadă din punct de vedere economic de după marea criză mondială din anul 1929, dar credibilitatea pe care viitorul Guvern Cioloș o va avea atât pe plan international, cât și intern și garanția implementării setului de măsuri economice propuse sunt singura cale prin care România va putea trece cu bine de această perioadă dificilă de criză provocată de COVID-19, dar și de criza economică.

Mihail David, președinte PLUS Alba