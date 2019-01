Metalurgistul Cugir și Unirea Alba Iulia, egalitate perfectă în fruntea topului județean al divizionarelor terțe, după turul de campionat

Metalurgistul Cugir și Unirea Alba Iulia sunt la egalitate, în fruntea topului județean, după disputele din turul campionatului, în Seria a 4-a din Liga a 3-a, conform rezultatelor înregistrate între conjudeţene în prima parte a stagiunii.

Începând cu ediția 2017-2018, Alba fotbalistică a avut parte din nou de 4 reprezentante în eşalonul terţ repartizate în aceeaşi serie, rezultând șase derby-uri “de Alba” (asta după ce în urmă cu două ediții au fost tot patru conjudețene, repartizate însă în serii diferite). Comparativ cu campionatul precedent, în care “albanezele” jucau în Seria a 5-a (dominată de “U” Cluj), a dispărut Performanța Ighiu (retrasă), venind nou-promovata CS Ocna Mureș. La fel ca și în clasamentul la finalul turului, gruparea de lângă Ocna a fost în rol de încasatoare și în confruntările cu celelalte echipe din Alba, având zero puncte la activ.

De altfel, pe “Stadionul Dragostei”, în meciul cu Industria Galda, s-a înregistrat cel mai categoric succes (5-0) și singurul hat-trick din Alba, în dreptul atacantului Alecu Cioară (revelația toamnei, principalul marcator din județ, cu 10 reușite). Au fost meciuri care au adăugat “sare şi piper”, au suscitat interes, au stârnit orgolii, ambiţii şi au produs comentarii în lumea fotbalului din Alba, într-un tur cenușiu în cele din urmă pentru fotbalul județean.

*Anul trecut, Unirea Alba Iulia a luat potul în Alba

Formația de sub Drăgana are un mic plus, raportat la echipa uniristă, în condițiile în care remiza directă s-a înregistrat în fieful albaiulienilor, iar returul se dispută la Cugir (Metalurgistul având în toamna două deplasări, iar Unirea două jocuri interne). Asta după ce în sezonul anterior Unirea Alba Iulia a dominat fotbalul județean (prima în topul din Alba atât după tur, cât și la finele campionatului), neavând niciun eșec, “alb-negrii” făcându-și un veritabil obicei în a se revitaliza în disputele cu rivalele din județ (din cele patru victorii realizate în tur, două sunt în Alba!).

*Doar o remiză, pe “Cetate”

Statistic vorbind, fără eșec sunt Metalurgistul Cugir și Unirea Alba Iulia, ce au remizat alb în disputa directă de pe “Cetate”. Industria a câștigat la Ocna Mureș, iar “lanterna roșie” a seriei este fără punct și un singur gol înscris. Dar iată rezultatele înregistrate în derby-urile judeţene (două victorii ale gazdeloe și trei succese ale vizitatorilor), în ordine cronologică:

*etapa a 4-a (15 septembrie 2018): CS Ocna Mureș – Industria Galda de Jos 0-5 (0-2): R. Moga (21), Cioară (32, 46, 51), D. Stoia (78);

*etapa a 5-a (21 septembrie): Unirea Alba Iulia – Metalurgistul Cugir 0-0;

*etapa a 10-a (27 octombrie): CS Ocna Mureș – Unirea Alba Iulia 1-3 (1-1): Val. Drăgan (33), respectiv P. Păcurar (29), Cl. Oara (65), Al. Giurgiu (76);

*etapa a 11-a (2 noiembrie): Metalurgistul Cugir – CS Ocna Mureș 2-0 (1-0): Necșulescu (30), L. Tudor (54);

*etapa a 13-a (16 noiembrie): Unirea Alba Iulia – Industria Galda de Jos 2-0 (1-0): I. Grozav (17), Cl. Oara (90+2);

*etapa a 14-a (24 noiembrie): Industria Galda de Jos – Metalurgistul Cugir 1-3 (1-2): Cernea (5), respectiv Necșulescu (30, penalty), Șaucă (43, 67).

Clasamentul direct:

1-2. Metalurgistul Cugir și Unirea Alba Iulia 7 puncte (5-1),

Industria Galda 3 (6-5), CS Ocna Mureș 0 (1-10).

Marcatorii celor 17 goluri: Cioară (Industria) – 3 goluri; Necșulescu și Șaucă (ambii Metalurgistul), Cl. Oara (Unirea Alba Iulia) – două goluri; L. Tudor (Metalurgistul Cugir), P. Păcurar, Al. Giurgiu și I. Grozav (toți Unirea Alba Iulia), R. Moga, D. Stoia și Cernea (toți Industria Galda), Val. Drăgan (CS Ocna Mureș) – câte un gol.

*Alte două dispute, în Cupa României!

La aceste dispute din eşalonul terţ, s-au mai adaugat alte două jocuri eliminatorii din Cupa României. În faza a treia, Industria Galda a învins cu 3-2 pe Metalurgistul Cugir (oaspeții deplasând rezervele), iar în etapa a patra, pe “Cetate”, Unirea Alba Iulia a eliminat echipa condusă de Paul Ciucă, după loviturile de departajare, scor 7-5 (2-2, 2-2, 1-2), ajungând la duelul de lux, din competiția “KO”, la Zlatna, cu FCSB, în “16”-imile de finală.